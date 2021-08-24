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В Токио открываются XVI летние Паралимпийские игры

24.08.2021 09:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Токио открываются XVI летние Паралимпийские игры

В столице Японии состоится торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр, передает БЕЛТА.

Белорусские спортсмены выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, парагребле, дзюдо и фехтованию. Команду Республики Беларусь возглавляет легкоатлетка Анна Канюк. Флаг нашей страны на церемонии открытия пронесет трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек.

В XVI летних Паралимпийских играх примут участие около 4 тысяч спортсменов из 160 стран мира. Они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Фото: depositphotos.com

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В столице Японии состоится торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр, передает БЕЛТА. Белорусские спортсмены выступят в соревнованиях по...
 
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