|
В Токио открываются XVI летние Паралимпийские игры
Источник материала: ОНТ
В столице Японии состоится торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр,
Белорусские спортсмены выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, парагребле, дзюдо и фехтованию. Команду Республики Беларусь возглавляет легкоатлетка Анна Канюк. Флаг нашей страны на церемонии открытия пронесет трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек.
В XVI летних Паралимпийских играх примут участие около 4 тысяч спортсменов из 160 стран мира. Они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Японии состоится торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр, передает БЕЛТА. Белорусские спортсмены выступят в соревнованиях по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)