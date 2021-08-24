Гороскоп на 24 августа: романтический вечер у Стрельцов и прибыль у Львов

Источник материала: ОНТ

Звезды советуют Овнам соблюдать баланс между чувствами и поступками. Такой самоконтроль поможет вам быстро восстановить гармоничные отношения с близким человеком.

Тельцы, работа, над которой вы трудились долгое время, получит положительный отзыв от руководства. На дороге проявите внимательность и старайтесь соблюдать правила.

Близнецы получат неожиданное предложение от партнеров по бизнесу. Сегодня вам удастся найти компромисс с родными по вопросам недвижимости.

У Раков появится возможность дополнительного заработка. Звезды советуют вам рассмотреть разные варианты, прежде чем принимать окончательное решение.

Успешный день для реализации творческих задумок у Львов. Вы сможете заручиться поддержкой близких и начать новый проект, который принесет прибыль.

Уравновешенность позволит Девам добиться желаемого. Сегодня вы способны делать акцент на детали и не поддаваться самообману.

Желание Весов расширить сферу деятельности вполне осуществимо. Если вы будете смотреть на происходящее реалистично, то сможете правильно распределить свою энергию и возможности.

Личное обаяние Скорпионов и сила убеждения помогут вам решить сложные вопросы, а переговоры пройдут успешно. Загруженность не помешает вам провести вечер в романтической обстановке.

Родственники и друзья могут обратиться к Стрельцам за помощью. Звезды советуют вам проявить тактичность и терпение. Найдите способы, возможности и время.

Козерогам не стоит терять голову перед искушениями. Постарайтесь мыслить стратегически. Иначе ваши расчеты не оправдаются, а планы разрушатся.

Водолеям лучше не сводить к ссорам общение с любимым человеком. Ваша финансовая стабильность позволит проявить инициативу и активность в решении бытовых вопросов.

Путешествия и деловые поездки приготовили звезды Рыбам. Легкость в общении с друзьями и близкими людьми позволит вам сохранить хорошее настроение в течение всего дня.

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