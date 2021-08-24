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В аэропорту Кабула в местных жителей стреляют местные силы правопорядка и американские военные
Источник материала: ОНТ
Хаос в аэропорту Кабула продолжается. Там гибнут люди. Соединенные Штаты изменили политику допуска в воздушную гавань.
Теперь пропускают только американцев, держателей грин-карт, а также граждан стран НАТО. Афганцы пытаются прорываться, но в них стреляют и местные силы правопорядка, и американские военные. Дипломаты США уничтожают паспорта местных жителей, которые обратились к ним за помощью. Якобы чтобы документы не попали в руки талибов, но тем самым лишают тысячи людей возможности легально покинуть страну. Для многих это равносильно смертному приговору.
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Хаос в аэропорту Кабула продолжается. Там гибнут люди. Соединенные Штаты изменили политику допуска в воздушную гавань. Теперь пропускают только американцев,...
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