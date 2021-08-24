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Как пройдет День белорусской письменности в Копыле

24.08.2021 09:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Историческое событие для Копыля! В начале сентября город примет масштабный праздник – День белорусской письменности.  

Здесь будет на что посмотреть: фестивали книги и белорусской кухни, фотозоны, выставки, пешеходный квест. А накануне праздника – встреча с отечественными и зарубежными литераторами. Она пройдет в двух форматах: оффлайн и онлайн. Участие уже подтвердили писатели из России, Болгарии, Израиля, Украины, Сербии, Германии.

Откроют и памятник – это статуя кожевенника с узнаваемыми чертами белорусского классика Тишки Гартного. Собирательный образ займет место рядом с краеведческим музеем. В следующем году праздничную эстафету примет Добруш.  

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Историческое событие для Копыля! В начале сентября город примет масштабный праздник – День белорусской письменности.   Здесь будет на что посмотреть: фестивали...
 
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