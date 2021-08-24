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«Нужны интеграции с IT, с другими областями». Что говорят участники большого августовского педсовета?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дистанционные уроки, подготовка кадров, изменения на законодательном уровне. Стратегию развития системы образования в эти дни определяют в Минске на большом августовском педсовете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице собрались свыше тысячи учителей школ и гимназий, преподавателей высших, средних, специальных и профессионально-технических заведений, работники министерства и депутаты.
В понедельник, 23 августа, обсуждения прошли в рамках диалоговых площадок.
Во вторник участники форума соберутся на пленарном заседании.
Валерий Клюка, учитель СШ № 27 Гомеля:
Юлия Саматыго, директор Лошницкой школы Борисовского района:
Образовательная сеть страны – это почти 3 000 учреждений дошкольного образования и почти столько же школ. 1 сентября к занятиям приступят свыше миллиона учащихся, среди них – 118 тысяч первоклашек.
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«Нужны интеграции с IT, с другими областями». Что говорят участники большого августовского педсовета?
Новости Беларуси. Дистанционные уроки, подготовка кадров, изменения на законодательном уровне. Стратегию развития системы образования в эти дни определяют в...
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