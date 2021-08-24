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Пашинян: В Нагорном Карабахе Армения потеряла 3 773 военных

24.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще 243 человека пропали без вести

Армянская сторона за время военного конфликта в Нагорном Карабахе потеряла 3 773 военных, еще 243 пропали без вести. Об этом во вторник в парламенте в ходе представления нового парламента заявил премьер-министр Никол Пашинян.




"Мы представляем новую программу правительства в чрезвычайной ситуации, когда в результате агрессии Азербайджана в Карабахе мы потеряли 3 773 человек, судьба 243 остается не известным, часть пленных еще не вернулась на родину", - заявил он.
 
 
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