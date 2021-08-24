|
Пашинян: В Нагорном Карабахе Армения потеряла 3 773 военных
Источник материала: Партизан
Еще 243 человека пропали без вести
Армянская сторона за время военного конфликта в Нагорном Карабахе потеряла 3 773 военных, еще 243 пропали без вести. Об этом во вторник в парламенте в ходе представления нового парламента заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"Мы представляем новую программу правительства в чрезвычайной ситуации, когда в результате агрессии Азербайджана в Карабахе мы потеряли 3 773 человек, судьба 243 остается не известным, часть пленных еще не вернулась на родину", - заявил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще 243 человека пропали без вести
|
Свежие газеты
Архив (Разное)