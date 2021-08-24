МИД Украины соообщил, что в Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет и улетели в Иран

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – рассказал Енин.





цитирует gordonua.com По его словам, "следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта",gordonua.com





И только 23 августа из Кабула вылетел третий украинский самолет с 98 пассажирами на борту. Вечером он приземлился в Борисполе.

Перед этим Украина совершила два эвакуационных рейса, всего было вывезено из Кабула более 160 человек, 36 из них – украинцы, сообщал президент Владимир Зеленский.





В Афганистане остается еще порядка 50 украинцев, об этом в понедельник сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.



