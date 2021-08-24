ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Украины соообщил, что в Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет и улетели в Иран

24.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

23 августа вечером в Украину прибыл третий самолет с пассажирами из Кабула. В Кабуле украинский самолет, который должен был вывезти украинцев, захватили вооруженные люди. Об этом в комментарии "Громадському радіо" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – рассказал Енин.

По его словам, "следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", цитирует gordonua.com

И только 23 августа из Кабула вылетел третий украинский самолет с 98 пассажирами на борту. Вечером он приземлился в Борисполе.
Перед этим Украина совершила два эвакуационных рейса, всего было вывезено из Кабула более 160 человек, 36 из них – украинцы, сообщал президент Владимир Зеленский.

В Афганистане остается еще порядка 50 украинцев, об этом в понедельник сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 августа вечером в Украину прибыл третий самолет с пассажирами из Кабула. В Кабуле украинский самолет, который должен был вывезти украинцев, захватили...
 
Новости дня
Новости разные
 
StarLink Илона Маска уже работает в 14 странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by