ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На приусадебном участке Лукашенко созрели арбузы пяти сортов

24.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Фото поделился телеграм-канал «Пул Первого».




 
Пока Александр Лукашенко занят политическими вопросами, а именно - участием в саммите ОДКБ или встречей с главой своей же службы безопасности -- на его приусадебном участке прошел сбор бахчевых.
 

Как пишет телеграм-канал, приближенный к Александру Григорьевичу, высаживали в этом году пять сортов арбузов: «Бедуин», «Топган», «Романза», «Мерсини» и «Белорусский ранний». 
 
На момент появления поста в телеграм-канале , было собрано порядка 45 тонн арбузов и дынь. Сбор урожая продолжится. 
 

 
Кстати, как сообщается, согласно распоряжению Лукашенко, весь урожай пойдет на угощение - в детские дома и пожилым людям 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото поделился телеграм-канал «Пул Первого».
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, почему терминалы массово не принимают банковские карточки белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by