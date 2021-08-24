В минских школах появятся «электронные завучи»









Вот что рассказала ректор Минского городского института развития образования Татьяна Мороз.

– Сегодня более чем 80 % минских школ и гимназий подключены к сервисам «Электронный дневник/журнал» и «Карта учащегося». А в период 2021-2022 учебного года эти сервисы будут внедрены в практику работы всех учреждений общего среднего образования столицы. К слову, мы уже работаем над дальнейшим развитием идеи электронной школы. И это не только использование электронной проходной, цифровых сервисов, карты учащегося. Информатизация затронет и уровень управленческих решений.

По ее словам , формирование «Умной школы», которая проходит в рамках проекта «Умный город», позволит наполнить учреждения образования столицы современным оборудованием, необходимым количеством компьютерной техники и специализированного ПО.

Появятся такие понятия как электронный завуч, электронный администратор, и даже электронный родитель.

– Проект предполагает создание единой информационной образовательной среды, которая оптимизирует и усовершенствует деятельность современной школы. Скажем, сегодня очень многие процессы в учреждении образования проходят на бумажном носителе. Мы хотим объединить и перевести все возможные виды деятельности школы в единый информационный ресурс и решать таким образом управленческие задачи например, появится возможность создавать эл ктронное расписание или оптимизировать процесс повышения квалификации педагогов.