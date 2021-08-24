



Фото: @elyas_nawandish

Герой снимка будто находится не в захваченном Кабуле, а на фестивале Вудсток в 1969 году.





Кабульский журналист Эльяс Навандиш выложил снимок, на котором корреспондентка Сакина Амири общается со "стильно одетыми" боевиками.





На размещенном кадре один из них запечатлен в оранжевом платье, зеленом жилете, яркой бандане и прямоугольных очках. Есть ощущение, что он не в захваченном Кабуле, а на фестивале Вудсток в 1969 году. Двое других мужчин стоят в голубой и бордовой одеждах, их головы покрыты платками.





Публикация Навандиша стала вирусной, после чего юзеры принялись находить похожие на наряды боевиков вещи и совмещать фото товаров в коллажи.





Так, например, турецкий журналист Рагип Сойлу предложил воссоздать образ талиба с помощью платья Gucci, повязки Supreme, жилета Urban Vest и других аксессуаров. Общая цена наряда составляет 6,5 тысячи долларов. Его пост собрал более 20 тысяч лайков в Twitter.





Журналисты российского издания Medialeaks, в свою очередь, решили найти похожую на наряды членов "Талибана" одежду на портале AliExpress.





Так, согласно материалу, одежду мужчины в оранжевом одеянии можно приобрести за 6977 рублей, а общая стоимость экипировки боевика в синем платье-рубашке на AliExpress составила 5340 рублей.









Medialeaks

Мете Сохтаоглу, другой турецкий журналист, собрал более "приземленный" образ, вдохновившись внешним видом другого модного талиба, фотографии которого стали крайне популярными в соцсетях.





Одежда в стиле восточного милитари обойдется примерно в одну тысячу долларов. Самыми дорогими в гардеробе боевика оказались кроссовки Cheetah пакистанской компании Servic. Среди талибов эта модель крайне популярна, пишет американское издание The New York Times.









NYT

Ранее талибы заявили, что не позволят США продлить срок эвакуации из Афганистана дальше 31 августа.



