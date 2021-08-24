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Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

24.08.2021 09:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сделал новые заявления по поводу ситуации с нелегальными мигрантами, которые проникают на территорию стран ЕС со стороны Беларуси.

Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

По его словам, планируется становить заграждение высотой 2,5 метра. Кроме этого министр сообщил, что будет увеличено число военнослужащих, направленных на границу в помощь пограничникам.

Ранее сообщалось, что около 900 польских военных уже отправлены в приграничные районы. Также планируется отправить около 50 сотрудников польских правоохранительных органов для оказания помощи Литве, которая еще раньше столкнулась с резким увеличением числа мигрантов.

Протяженность границы Польши и Беларуси — около 400 километров, частично она проходит по широкой реке Западный Буг. Мигранты, как правило, пытаются перейти границу в северной ее части.

Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

 

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак сделал новые заявления по поводу ситуации с нелегальными мигрантами, которые проникают на территорию стран ЕС со стороны...
 
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