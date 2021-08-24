Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сделал новые заявления по поводу ситуации с нелегальными мигрантами, которые проникают на территорию стран ЕС со стороны Беларуси.





По его словам, планируется становить заграждение высотой 2,5 метра. Кроме этого министр сообщил, что будет увеличено число военнослужащих, направленных на границу в помощь пограничникам.

Ранее сообщалось, что около 900 польских военных уже отправлены в приграничные районы. Также планируется отправить около 50 сотрудников польских правоохранительных органов для оказания помощи Литве, которая еще раньше столкнулась с резким увеличением числа мигрантов.

Протяженность границы Польши и Беларуси — около 400 километров, частично она проходит по широкой реке Западный Буг. Мигранты, как правило, пытаются перейти границу в северной ее части.

Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

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