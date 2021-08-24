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С 25 августа водителей будут штрафовать за невключенный свет фар
Источник материала: UDF
Фото: ulleo/pixabay.com
Согласно пункту 166.9 ПДД, в дни проведения СКМ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин (ч. 3 ст. 18.13 КоАП Беларуси).
— В дни проведения СКМ инспекторы проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, а также будут пресекать нарушения ПДД со стороны пешеходов, подающих плохой пример юным участникам дорожного движения, — сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники милиции призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.
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Сотрудники милиции призывают водителей быть предельно внимательными.
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