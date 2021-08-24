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Руководителей белорусских предприятий охватила паника
Источник материала: UDF
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Какие факторы, по мнению руководителей предприятий, ограничивают рост производства:
недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности — 45,7%;
неплатежи потребителей — 44,9%;
нехватка оборотных средств — 42,4%;
недостаточный спрос на продукцию — 35,7%;
высокие цены на сырье, материалы, товары — 34,3%.
Недостаток оборотных средств в мае-июле отметили 54,2% предприятий — участников мониторинга (в феврале-апреле таких было 56,7%).
Рост потребительских цен ожидают 89,8% респондентов, из них:
рост цен не изменится — 49,4% респондентов;
рост цен ускорится — 31,2%.
Кроме того, в августе-октябре участники опроса ожидают снижение курса рубля к доллару и замедление его снижения к российскому рублю.
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