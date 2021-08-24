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Что происходит в обменниках утром 24 августа
Источник материала: UDF
Фото: БелаПАН
По данным
доллар выгоднее всего можно продать по 2,503, а купить по 2,509 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,535);
евро 2,935 / 2,942 (2,975);
100 российских рублей 3,371 / 3,385 (3,45).
Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе доллар продолжит путь наверх.
минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.
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В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07%.
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