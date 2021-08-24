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Вообще признание легитимности власти – это больше политический, чем правовой конструкт. Нет универсальных законов о (не)признании в случаях, когда какая-то группа людей удерживает власть незаконно.

В этом смысле логичный вопрос – а есть ли вообще какой-то практический смысл в непризнании Западом Лукашенко, если одной рукой Запад заявляет об этом, а другой – дает его министрам миллиард, пусть и не живых денег, но того, что можно потратить на оплату долгов?

Ну а пока, выдача миллиарда Минску – еще один повод для трезвости в надеждах на животворящий Запад. С другой стороны, занятно посмотреть, как после этого госпропаганда будет рассказывать, что МВФ – послушная собачка Вашингтона.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шрайбман: «Между Лукашенко и правительством в глазах Запада проходит какая-то невидимая черта» Выдача миллиарда Минску – еще один повод для трезвости в надеждах на животворящий Запад.