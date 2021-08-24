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Житель Ивановского района незаконно хранил охотничье оружие и более 1 км рыболовных сетей

24.08.2021 09:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивановского района незаконно хранил охотничье оружие, патроны к нему и рыболовные сети, сообщили БЕЛТА в Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира.

Во время сезона массовой охоты инспекторы проводят профилактику браконьерства. Обыск дома у жителя деревни Мохро провели с санкции прокурора Ивановского района. У него изъяли винтовку марки ТОЗ-12-01 со спиленным заводским номером и 77 патронов к ней, оптический прицел, охотничье ружье ИЖ-26 с 20 патронами. Также сельчанин хранил 18 рыболовных ставных сетей общей длиной 1 км 62 м.

По факту незаконного хранения огнестрельного оружия правоохранители проводят проверку. А за хранение сетей в отношении хозяина начат административный процесс по ст.16.26 КоАП. Санкция статьи влечет до 30 базовых величин штрафа.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Во время сезона массовой охоты инспекторы проводят профилактику браконьерства. Обыск дома у жителя деревни Мохро провели с санкции прокурора Ивановского района.
 
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