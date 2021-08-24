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Кардиологи рассказали, что будет со здоровьем, если каждый день есть картошку
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По словам Анны Кореневич, картофель содержит большое количество простых углеводов. Так, одна вареная картофелина – это примерно столовая ложка сахара.
«Четыре вареных картофелины содержат дневную норму сахара. Если мы превышаем эту норму, то начинаем своему здоровью очень сильно вредить», – отметила врач.
Съев порцию картошки, далее в течение дня уже нельзя добавлять в чай сахар или есть хлеб, чтобы не набрать лишний вес и не нанести удар организму, предупредила специалист.
Лучше есть картошку редко и в первой половине дня, а также не сочетать блюда из нее с мучными продуктами.
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Специалисты назвали правильный метод употребления блюд из картофеля.
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