ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кардиологи рассказали, что будет со здоровьем, если каждый день есть картошку

24.08.2021 10:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Кардиологи рассказали, что будет со здоровьем, если каждый день есть картошку
Иллюстративное фото
Есть картофель ежедневно нельзя, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Специалист объяснила, как это может отразиться на здоровье человека, пишет rosbalt.ru.

По словам Анны Кореневич, картофель содержит большое количество простых углеводов. Так, одна вареная картофелина – это примерно столовая ложка сахара.

«Четыре вареных картофелины содержат дневную норму сахара. Если мы превышаем эту норму, то начинаем своему здоровью очень сильно вредить», – отметила врач.


Съев порцию картошки, далее в течение дня уже нельзя добавлять в чай сахар или есть хлеб, чтобы не набрать лишний вес и не нанести удар организму, предупредила специалист.

Лучше есть картошку редко и в первой половине дня, а также не сочетать блюда из нее с мучными продуктами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты назвали правильный метод употребления блюд из картофеля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российская космическая отрасль нуждается в изделиях белорусских предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by