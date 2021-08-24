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На белорусском телевидении вновь подняли тему Кристины Тимановской
Источник материала: UDF
Юрий Моисевич
— У нас есть определенная специфика. Есть понимание команды, из которой формируются любые эстафеты. Звучали мысли: а почему они не привезли в Токио еще бегуний вместо недопущенных? Потому что состав эстафеты мы могли сформировать только из тех спортсменок, которые уже туда уехали.
Что касается нюансов… Не хочется в это влазить. Я считаю, что произошедшее должно остаться на совести тех, кто это организовал. Больше подбил ее на этот поступок. Думаю, это осознание еще придет. Понимаете, мы в тот момент должны были спасти эстафетную олимпийскую команду.
И та атмосфера нездоровая, которая пошла… Ведь начали бомбить всякими вопросами не только легкоатлетов, но и прошлись по другим видам. И нам нужно было что-то экстраординарное предпринимать. А то, что так получилось…
Напомним, что Кристина Тимановская публично раскритиковала спортивных функционеров, которые поставили ее бежать на непрофильную эстафету из-за нехватки бегуний. Через несколько дней ее сняли с соревнований и хотели насильно вернуть в Беларусь, но вмешательство диаспоры и других белорусских организаций помешало планам функционеров. Сейчас Тимановская в Польше.
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Хотя Олимпиада в Токио завершилась две недели назад.
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