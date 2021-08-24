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Усиливается угроза финансовой стабильности. Что значит вылет госбанков из международного рейтинга Fitch

24.08.2021 10:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Усиливается угроза финансовой стабильности. Что значит вылет госбанков из международного рейтинга Fitch
Иллюстративное фото
Международное финансовое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка. Причина — санкции. Участие в международной рейтинговой системе определяет многие вещи, например, проценты займов у иностранцев, вероятность инвестиций, величину страховки сделок.

Что значит выбывание из рейтинга, «Нашей Ниве» объяснил экономист Дмитрий Крук:

«Отзыв рейтинга подсанкционных банков со стороны Fitch я бы интерпретировал как высказывание с их стороны: «в текущих условиях стандартный подход оценки кредитоспособности в отношении этих банков перестает работать, дальше может быть что угодно».


Сам по себе отзыв рейтинга, скорее, не имеет «автоматических» последствий, в виде досрочного погашения иностранных займов (хотя, допускаю, подобное обязательство может присутствовать в отдельных сделках), отзыва средств иностранных банков и так далее.

Поэтому пока я бы не стал говорить о быстром эффекте в отношении всей финансовой стабильности. Но это очень существенный фактор, укрепляющий негативные побочные и информационные эффекты от санкций.


Полагаю, это скажется на готовности вкладчиков держать свои депозиты в этих банках, повлечет дальнейшее вынужденное сокращение пассивов, ухудшение состояния ликвидности, и в конце концов будет сказываться на финансовом положении этих банков.

Также это существенно скажется на желании иностранных контрагентов иметь дело с этими банками, что также будет постепенно вести и к финансовым ухудшениям.

Говорят, капля точит камень, так и санкции, и связанные с ними шаги по рейтингу, «точат» финансовое положение как подсанкционных банков, так и (в результате их системной значимости для отечественного финансового рынка) перспективы финансовой стабильности в стране вообще».


Ряд государственных банков в связи с санкциями уже не может привлекать внешнее финансирование.
 
 
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Ряд государственных банков в связи с санкциями уже не может привлекать внешнее финансирование.
 
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