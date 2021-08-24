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Более Br85 тыс. за неделю похищено с карт-счетов жителей Гродненской области

24.08.2021 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более Br85 тыс. за неделю похищено с карт-счетов жителей Гродненской области, возбуждено почти 30 уголовных дел. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Рост количества преступлений в сфере высоких технологий не прекращается. Связано это как с совершенствованием способов хищения, так и с доверчивостью людей. За минувшую неделю следователи Гродненской области возбудили 29 уголовных дел по ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил Br85 тыс.

В частности, от действий злоумышленников пострадала 55-летняя жительница Зельвенского района. Ей в один из мессенджеров позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. Собеседница пояснила, что со счета женщины мошенники похищают деньги. А для того, чтобы обезопасить и установить преступников, нужно взять кредиты в нескольких банках на разные суммы.

Женщина оформила несколько кредитов в банках Слонима и Барановичей на сумму более Br25 тыс. Дальше по рекомендации лжесотрудницы банка она установила на телефон программу удаленного доступа и предоставила собеседнице всю информацию. После этого деньги со счетов были похищены.

"Следователем запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам женщины, осмотрен ее мобильный телефон, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера телефонов, с которых звонили злоумышленники. При анализе сведений установлено, что звонки поступали с абонентских номеров сотовых операторов Литвы и Латвии", - рассказала Мария Трушинская.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас планируется направление международных просьб об оказании правовой помощи для установления причастных к преступлению.-0-
 
Теги: Гродно
 
 
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Рост количества преступлений в сфере высоких технологий не прекращается. Связано это как с совершенствованием способов хищения, так и с доверчивостью людей.
 
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