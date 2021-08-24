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В Лунинецком районе ищут пропавшего подростка

24.08.2021 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе ищут без вести пропавшего 13-летнего Максима Хлуда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Парень живет в деревне Велута. После обеда 23 августа он уехал из дома на красном велосипеде "Аист". До сих пор о его местонахождении неизвестно. Ранее он уходил из дома, имеет особенности в развитии.

На вид парню 13-14 лет. Рост у него 160 см, телосложение средней полноты, смуглое овальное лицо, короткие темно-русые волосы. Был одет в черные штаны с тремя замками типа "молния" на обоих коленях, красную футболку с белыми вставками на плечах и белым воротником. Обут в черные галоши.

О местонахождении подростка просят сообщить в Лунинецкий РОВД по телефонам +375 29 6193307 или +375 33 6822727, либо набрать 102.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Парень живет в деревне Велута. После обеда 23 августа он уехал из дома на красном велосипеде "Аист". До сих пор о его местонахождении неизвестно. Ранее он уходил из...
 
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