Российская космическая отрасль нуждается в изделиях белорусских предприятий

Введение США и другими странами Запада эмбарго на поставку в Россию электронной и другой высокотехнологичной продукции заставило Москву отказаться (хотя бы на время) от планов поглотить ведущие белорусские предприятия. Чтобы получить от Минска необходимые изделия, российская сторона готова согласиться с интеграционной моделью, предлагаемой руководителем Беларуси.





В начале августа генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин встретился в Москве с председателем президиума Национальной академии наук (НАН) Беларуси Владимиром Гусаковым и послом Беларуси в России Владимиром Семашко. Встреча была посвящена «актуальным вопросам развития российско-белорусского сотрудничества в космосе».

В частности, обсуждались перспективы взаимодействия в пилотируемой космонавтике и вопросы, связанные с реализацией совместных проектов в сфере дистанционного зондирования Земли.

Рогозин: срывается запуск спутников

По мнению ряда комментаторов, встреча главы «Роскосмоса» и председателя президиума НАН Беларуси прошла в рамках реализации договоренностей, достигнутых на встрече Рогозина с Александром Лукашенко 21 января 2020 года. Тогда стороны обсудили совместные проекты в области космических технологий.

Как заявил тогда Рогозин, Беларусь и Россия начинают «масштабное сотрудничество» в этой сфере. По его словам, если раньше велись переговоры о покупке российскими интегрированными структурами белорусских предприятий (что следует признать неверным), то теперь речь идет не о приобретении друг у друга каких-либо активов, «а о сложении этих активов в рамках совместных предприятий и интегрированных структур».

Такую настойчивость высокопоставленного российского чиновника некоторые аналитики объясняют трудностями российской космической отрасли из-за дефицита электронных изделий. В подтверждение своих доводов они ссылаются на заявление Рогозина, сделанное 15 июня в эфире телеканала «Россия-24». Было сказано, что из-за американских санкций, ограничивающих поставки микроэлектроники в Россию, срывается запуск целого ряда спутников. «В одном, другом, третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы», — подчеркнул Рогозин.

По его мнению, потенциал белорусских научных учреждений и заводов в этой области представляет большой интерес для российских производителей космической техники. В числе основных партнеров корпорации «Роскосмос» ими рассматриваются ОАО «Пеленг» (оптико-электронная аппаратура) и «Интеграл» (электронная компонентная база).

Насколько можно понять из публикаций СМИ, новые интеграционные предложения главы «Роскосмоса» получили одобрение Лукашенко. Остается разобраться, каким именно образом эти белорусские предприятия могут быть полезны российским смежникам.

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Нужна аппаратура для съемки из космоса

В 1974 году на основе конструкторского отдела Минского механического завода имени Вавилова было создано Центральное конструкторское бюро «Пеленг». В 1994 году оно было преобразовано в открытое акционерное общество.

Изначально его специализацией является микропартионное и штучное производство наукоемкой оптико-механической и оптико-электронной продукции, в том числе для космических аппаратов. С советских времен на предприятии разрабатывают и изготавливают оптико-электронную аппаратуру для спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ); системы обработки, сжатия и хранения видеоинформации космических систем ДЗЗ.

Поэтому вполне закономерно, что ОАО «Пеленг» стало поставщиком аппаратуры и для первого отечественного спутника ДЗЗ «БелКА». Он вместе с российским близнецом «Канопус-В» был запущен 22 июля 2012 года. Для обоих спутников белорусское предприятие разработало оптико-электронный телескопический комплекс, который с высоты 550 км под углом обзора в 45 градусов дает разрешение в два метра.

Ныне совместная группировка спутников ДЗЗ состоит из одного белорусского и шести российских космических аппаратов типа «Канопус», начинка которых изготовлена ОАО «Пеленг».

Согласно официальным заявлениям, основными потребителями снимков, полученных этими спутниками, являются природоохранные, лесо- и сельскохозяйственные ведомства, а также министерства по чрезвычайным ситуациям двух стран.

Между тем независимые эксперты утверждают, что космические снимки, сделанные спутниками ДЗЗ, используются прежде всего в военных целях: для ведения разведки, создания цифровых электронных карт местности, используемых для наведения высокоточного оружия наземного и воздушного базирования.

Однако бесспорно то, что вне зависимости от ведомственной принадлежности заказчики заинтересованы в наращивании разрешающей способности оптико-электронной аппаратуры спутников ДЗЗ. И специалисты ОАО «Пеленг», отвечая на их запросы, активно работают над созданием оптических комплексов с разрешающей способностью до полуметра, что соответствует мировому уровню.

Последствия западного эмбарго

Партнером «Пеленга» в этом проекте (как и многих других) является «Интеграл», который участвует в разработке фотоприемных устройств. Но интерес Рогозина к белорусскому производителю изделий микроэлектроники не ограничивается только его участием в создании аппаратуры для спутников ДЗЗ.

Дело в том, что сегодня одной из главных проблем российской космической промышленности (и оборонной тоже) является высокая зависимость от иностранных электронных компонентов (ЭК). Без них не обходится любая более-менее современная исследовательская и военная техника, производимая в России.

90-е годы для основных российских производителей ЭК — предприятий «Микрон» и «Ангстрем» стали периодом тяжелого упадка и утраты многих ключевых компетенций. Поэтому в постсоветский период подавляющее большинство ЭК для нужд космической промышленности и ВПК Россия закупала в странах Запада. После введения ими эмбарго на поставку Москве ЭК категорий military (для использования в военных системах) и space (для космической техники) эти стратегические отрасли оказались в крайне сложном положении.

Особое значение имеет то, что к ЭК космического и военного назначения предъявляются повышенные требования. Прежде всего это устойчивость к специальным внешним воздействующим факторам: вибрации, перегрузкам, космическим лучам, сильным электромагнитным полям, высоким и низким температурам.

Если микросхема создается специально для космоса, одним из главных требований к ней становится стабильность параметров по мере медленного набора суммарной дозы облучения и выживание после встречи с тяжелыми заряженными частицами космической радиации. Для изделий военного назначения одним из определяющих показателей является повышенная устойчивость к поражающим факторам ядерного взрыва.

Организация собственного производства ЭК с такими характеристиками является достаточно сложной задачей даже для развитых в техническом отношении государств. Это требует не только больших затрат средств и времени, но и, главное, наличия соответствующих компетенций.

Предвидя возможность введения странами Запада эмбарго на поставку ЭК космического и военного назначения, правительство России еще в 2007 году приняло федеральную программу «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы».

Если судить по дальнейшему развитию событий, цели, поставленные в программе (замещение зарубежных ЭК), так и не были достигнуты. Это подтверждает и содержание документа, который некоторое время назад появился в Сети. В нем говорится, что в блоках инерциальных систем навигации ракетных комплексов «Искандер» и «Кинжал» ранее широко использовались импортные ЭК.

Речь идет о 133 позициях ЭК, большая часть которых производится американской компанией Analog Device. Она является мировым лидером в области проектирования и производства интегральных схем для обработки аналоговых, смешанных и цифровых сигналов. В документе также фигурируют и другие иностранные производители.

Завязка на Россию — с советских времен

На сегодняшний день реальной альтернативой многим изделиям западной электроники являются изделия минского «Интеграла», в цехах которого ЭК для космической и оборонной промышленности создавались еще в советские времена.

Так, интегральные схемы особой радиационной стойкости для первого советского лунохода были разработаны и произведены в конце 1960-х годов, электронные блоки для космического комплекса «Энергия-Буран» — в середине 1980-х.

После распада СССР предприятию удалось сохранить компетенции, необходимые для производства космических и военных ЭК. Так, в 2005 году была разработана сверхбольшая интегральная схема (СБИС) для оптической аппаратуры, разрабатываемой «Пеленгом» для спутников ДЗЗ, позволяющая различать на Земле объекты размером до двух метров. Сейчас специалисты «Интеграла» работают над созданием СБИС для оптических систем еще большего разрешения.

Исходя из всего вышеизложенного, вполне можно понять интерес российской стороны к совместным с белорусами проектам в области космических и военных технологий.

Однако следует признать и то, что на сегодня альтернативы российскому вектору у «Пеленга» и «Интеграла» практически нет.

Изначально производство этих белорусских предприятий было заточено под космические и военные нужды СССР, а 75% бывшего союзного оборонно-промышленного комплекса досталось России. Да, продукция «Пеленга» и «Интеграла» поставляется и в другие страны, но крупнейшим потребителем их изделий является Российская Федерация.

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