Стало известно, когда Месси дебютирует за ПСЖ

Как сообщает источник, аргентинец выйдет на поле в матче 4-го тура Лиги 1 с "Реймсом".





Напомним, ранее футболист пополнил ПСЖ на правах свободного агента после того, как не сумел продлить контракт с "Барселоной".





Матч "Реймс" - ПСЖ состоится 29 августа.



