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Стало известно, когда Месси дебютирует за ПСЖ
Источник материала: Партизан
Стало известно, когда форвард Лионель Месси проведет дебютный матч в составе ПСЖ,
Как сообщает источник, аргентинец выйдет на поле в матче 4-го тура Лиги 1 с "Реймсом".
Напомним, ранее футболист пополнил ПСЖ на правах свободного агента после того, как не сумел продлить контракт с "Барселоной".
Матч "Реймс" - ПСЖ состоится 29 августа.
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Стало известно, когда форвард Лионель Месси проведет дебютный матч в составе ПСЖ, пишет sportbox.ru.
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