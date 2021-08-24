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Джокович приехал в Нью-Йорк и начал готовиться к US Open

24.08.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая ракетка мира Новак Джокович начал подготовку к US Open в Нью-Йорке. Последний «Большой шлем» сезона стартует 30 августа.


Вчера серб, не выступавший на турнирах после Олимпиады, выложил в инстаграм фото с первой тренировки, которую провел с Ольгой Данилович и Вашеком Поспишилом.
 
 
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Первая ракетка мира Новак Джокович начал подготовку к US Open в Нью-Йорке. Последний «Большой шлем» сезона стартует 30 августа.
 
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