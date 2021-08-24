|
Джокович приехал в Нью-Йорк и начал готовиться к US Open
Источник материала: Партизан
Первая ракетка мира Новак Джокович начал подготовку к US Open в Нью-Йорке. Последний «Большой шлем» сезона стартует 30 августа.
Вчера серб, не выступавший на турнирах после Олимпиады, выложил в инстаграм фото с первой тренировки, которую провел с Ольгой Данилович и Вашеком Поспишилом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка мира Новак Джокович начал подготовку к US Open в Нью-Йорке. Последний «Большой шлем» сезона стартует 30 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)