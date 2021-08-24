Водители! С 25 августа в Беларуси будут обязаны включать ближний свет фар

сообщил и в Госавтоинспекции. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»и в Госавтоинспекции.

В обозначенный период водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии). Проведение профилактической акции связано с началом учебного года.



