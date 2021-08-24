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Водители! С 25 августа в Беларуси будут обязаны включать ближний свет фар
Источник материала: Партизан
Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
В обозначенный период водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии). Проведение профилактической акции связано с началом учебного года.
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Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября.
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