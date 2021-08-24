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Водители! С 25 августа в Беларуси будут обязаны включать ближний свет фар

24.08.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября.

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Госавтоинспекции.
В обозначенный период водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии). Проведение профилактической акции связано с началом учебного года.
 
Теги: Минск
 
 
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Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября.
 
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