







Александр Лукашенко изменил указ о "национальном гаранте" оплаты таможенных платежей. Согласно изменениям, теперь гарантом может быть только государственное учреждение.





Компания "Белнефтегаз" Алексея Олексина была национальным гарантом оплаты таможенных платежей с 2018-го.





Правда, последние два месяца "Белнефтегаз" и без того не имел права заниматься этой деятельностью: в старой версии указа было указано, что организация должна иметь собственный банк. А Олексины в июне продали МТБанк и сейчас остаются без банковских активов.



