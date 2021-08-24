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Олексин больше не может быть "национальным гарантом" таможенных платежей
Источник материала: Партизан
Подсанкционного олигарха Алексея Олексина лишили одного из направлений деятельности.
Александр Лукашенко изменил указ о "национальном гаранте" оплаты таможенных платежей. Согласно изменениям, теперь гарантом может быть только государственное учреждение.
Компания "Белнефтегаз" Алексея Олексина была национальным гарантом оплаты таможенных платежей с 2018-го.
Правда, последние два месяца "Белнефтегаз" и без того не имел права заниматься этой деятельностью: в старой версии указа было указано, что организация должна иметь собственный банк. А Олексины в июне продали МТБанк и сейчас остаются без банковских активов.
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Подсанкционного олигарха Алексея Олексина лишили одного из направлений деятельности.
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