ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лаптев ничего не просил: аккаунт футболиста был взломан

24.08.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Аккаунт в инстаграме форварда «Руха» Дениса Лаптева был взломан.



На страничке футболиста появился пост и сторис с призывом помочь финансово в связи с состоянием здоровья родственников.

Официальный аккаунт «Руха» сообщил, что страница футболиста действительно подверглась захвату мошенников.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аккаунт в инстаграме форварда «Руха» Дениса Лаптева был взломан.
 
Новости дня
Новости разные
 
СК получил доступ к данным тысяч камер видеонаблюдения по всей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by