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Лаптев ничего не просил: аккаунт футболиста был взломан
Источник материала: Партизан
Аккаунт в инстаграме форварда «Руха» Дениса Лаптева был взломан.
На страничке футболиста появился пост и сторис с призывом помочь финансово в связи с состоянием здоровья родственников.
Официальный аккаунт «Руха» сообщил, что страница футболиста действительно подверглась захвату мошенников.
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Аккаунт в инстаграме форварда «Руха» Дениса Лаптева был взломан.
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