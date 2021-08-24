ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК получил доступ к данным тысяч камер видеонаблюдения по всей стране

24.08.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственный комитет получил доступ к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности, которая объединяет тысячи камер по всей стране и использует в том числе технологию распознавания лиц. Это следует из постановления Совета министров от 20 августа 2021 года № 475.


Теперь данные системы мониторинга предоставляются центральному аппарату Следственного комитета без ограничений в отношении источников и объема информации. А областным, районным и столичному подразделениям СК информация будет предоставляться от источников, расположенных на территории соответствующих регионов.

Напомним, на рассмотрении президента находится проект указа, который предусматривает изменение подходов к системе мониторинга общественной безопасности. В МВД отмечали, что пока число подключенных к системе объектов "мягко говоря, невелико". "Главным образом это Минск, Минская область и Витебский амфитеатр. То есть охват республиканский мы пока не обеспечиваем", - рассказывал замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

При этом планируется, что система должна стать продвинутой и умнее и не только идентифицировать лица или транспортные средства.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет получил доступ к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности, которая объединяет тысячи камер по всей стране и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пашинян: В Нагорном Карабахе Армения потеряла 3 773 военных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by