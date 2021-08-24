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СК получил доступ к данным тысяч камер видеонаблюдения по всей стране
Источник материала: Партизан
Следственный комитет получил доступ к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности, которая объединяет тысячи камер по всей стране и использует в том числе технологию распознавания лиц. Это следует из постановления Совета министров от 20 августа 2021 года № 475.
Теперь данные системы мониторинга предоставляются центральному аппарату Следственного комитета без ограничений в отношении источников и объема информации. А областным, районным и столичному подразделениям СК информация будет предоставляться от источников, расположенных на территории соответствующих регионов.
Напомним, на рассмотрении президента находится проект указа, который предусматривает изменение подходов к системе мониторинга общественной безопасности. В МВД отмечали, что пока число подключенных к системе объектов "мягко говоря, невелико". "Главным образом это Минск, Минская область и Витебский амфитеатр. То есть охват республиканский мы пока не обеспечиваем", - рассказывал замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.
При этом планируется, что система должна стать продвинутой и умнее и не только идентифицировать лица или транспортные средства.
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Следственный комитет получил доступ к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности, которая объединяет тысячи камер по всей стране и...
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