Источник материала: UDF



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"Мы, президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, солидарны против агрессивного и дестабилизирующего поведения Александра Лукашенко и белорусских властей. Убеждены, что воля белорусского народа должна быть главным ориентиром при формировании будущего Республики Беларусь, – говорится в заявлении. – Выражаем глубочайшие соболезнования 631 политзаключенному [по состоянию на 13 августа] и их родственникам. Все политические заключенные должны быть освобождены и восстановлены в правах".

"Предлагаю вместе инициировать проведение дискуссий в Брюсселе по нескольким вопросам: необходимости пересмотра миграционной политики ЕС и правовых актов, регламентирующих охрану внешних границ, а также возможности получения финансирования ЕС для строительства физического барьера на границе с Беларусью", – подчеркнул Науседа.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президенты стран Балтии и Польши анонсировали дополнительные санкции против режима Лукашенко Заявление по Беларуси было сделано на саммите в Киеве.

Президенты отметили, что в августе прошлого года белорусские власти не прислушались к голосу своих граждан, которые надеялись, что "имеют право решать будущее своей страны на свободных выборах", а "вместо надежды были страх и широко распространенные репрессии".По мнению глав четырех государств, единственный способ положить конец политическому кризису в Беларуси – всесторонний национальный диалог, ведущий к свободным и справедливым выборам.Эстония, Латвия, Литва и Польша поддерживают международные санкции партнеров по НАТО против белорусского режима, в рамках сотрудничества с союзниками в отношении властей Беларуси будут введены дополнительные ограничения, подчеркивается в декларации.Четыре президента миграционный кризис на границе с Беларусью назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".Науседа призвал глав Латвии, Польши и Эстонии добиваться более активного участия структур ЕС и финансовой поддержки в ответ на гибридную атаку со стороны режима Лукашенко, сообщается на сайте президента Литвы.Левитс, Кальюлайд, Науседа и Дуда прибыли в Киев для участия в первом саммите Крымской платформы.