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Уклонение или оптимизация? Как законно сэкономить на зарплатных налогах
24.08.2021 10:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Зарплаты в конвертах и манипуляции с налоговыми отчислениями — какие только схемы ни задействуют предприниматели, чтобы сэкономить и улучшить финансовые показатели! Оплата труда сотрудника является одной из самых больших статей расходов для бизнеса. В Беларуси государство получает 48% от зарплаты каждого официально трудоустроенного работника организации или предприятия. Как грамотно оптимизировать зарплатные налоги и законно сэкономить, «Про бизнес» рассказала соучредитель бухгалтерской компании
— Работник платит 13% подоходного налога, все остальные отчисления поступают в результате расчета налогов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН): 1% от работника, 34% от работодателя. Также собственник бизнеса уплачивает 0,6% в «Белгосстрах» в качестве страхового взноса от несчастных случаев.
Налоговая оптимизация — деятельность физического лица или собственника бизнеса (любого налогоплательщика), которая снижает размер налоговых платежей и приводит к увеличению финансового результата организации или предприятия.
Не стоит путать оптимизацию зарплатных налогов с уклонением от их уплаты. Процедура считается законной при использовании налоговых льгот, освобождений и других преимуществ, предоставленных государством. В нашей практике встречались случаи, когда манипуляции с ФСЗН заканчивались судебными разбирательствами: обвинениями в противоправном дроблении бизнеса с последующим
Льготы, матпомощь и премии: как это поможет оптимизировать налоги
Первый способ — воспользоваться особыми правовыми режимами ведения бизнеса, которые предполагают льготные тарифы налогообложения. Платежи в госбюджет, связанные с выплатой заработной платы своим сотрудникам, остаются обязательными, однако имеют некоторые послабления. Например, страховые взносы
Допустим, программист в Беларуси
Такой же принцип для расчета налоговых отчислений по заработной плате
Второй способ — замена части зарплаты выплатами, которые не облагаются налогами.
Многие организации выдают премии своим работникам к отпускам и знаменательным датам (свадьба, рождение ребенка), но не все знают, что правильная подготовка пакета документов социальных выплат может значительно уменьшить налоговые отчисления компании.
1. Единовременная материальная
Если премия сотрудника к отпуску вписывается в
Подобную схему оптимизации налогов выгодно использовать компаниям, у которых заработная плата состоит из оклада и премии, так как в отпускной месяц сотрудника денежный бонус к отпуску можно заменить на матпомощь на оздоровление.
Приведем пример:
2. Матпомощь в связи с разными обстоятельствами.
От подоходного налога
При максимальном размере социальной выплаты для основного работника — 2272 бел. рубля (около $ 904) — экономия на подоходном налоге с одного сотрудника составит 2272×13% = около 295 бел. рублей (около $ 117). При штате в 100 человек сумма будет гораздо серьезнее — $ 11 700.
При использовании матпомощи для сотрудника по случаю женитьбы или замужества, а также рождения ребенка вместо обычной премии экономия для компании будет еще больше, так как с этих бонусов не нужно уплачивать не только подоходный налог, но и взносы в ФСЗН.
Чтобы грамотно оформить выплату, необходимо выполнить несколько простых шагов.
Сотрудник должен:
Компания должна:
3. Премия к празднику.
Льгота для выплат к таким праздникам, как Новый год, «Дожинки», Медовый и Яблочный Спас, а также 8 Марта, может сэкономить вашей компании тысячи долларов. С премии к знаменательным датам необходимо уплачивать взносы в ФСЗН (35%) и БГС (0,6%), однако они не облагаются подоходным налогом в пределах
Льгота предоставляется в течение года совокупно на все виды матпомощи. Чтобы ею воспользоваться, необходимо выполнить следующие условия:
Использование премии к празднику выгодно для компаний, у которых нет налога на прибыль (резиденты ПВТ, компании на упрощенной системе налогообложения, а также компании с убытками) и заработная плата которых состоит из оклада и премии.
При системе оклад + премия в праздничные месяцы можно заменить стандартный бонус на премию к празднику.
Например, в компании работают 100 человек. Вместо стандартных бонусов по результатам уходящего года собственник бизнеса может выплатить сотрудникам премию к Новому году (в пределах лимита на соцвыплаты). Возьмем условную сумму в 1500 бел. рублей (около $ 595). Экономия на подоходном налоге составит: 100 чел. х 1500 руб. х 13% = 19 500 бел. рублей (около $ 7747).
Стоит учитывать, что премия к празднику не идет в расчет больничного и отпускных. Из-за такого бонуса сотрудник может получить меньше отпускных.
Оптимизация или все-таки уклонение? Почему мы не включили в список привлечение ИП
Для некоторых работ компаниям выгоднее привлекать подрядчиков в виде ИП — за них не нужно платить ни ФСЗН, ни страховые взносы. Вместо того чтобы держать в штате бухгалтера, юриста, маркетолога, уборщицу, можно заказывать бухгалтерские, юридические, маркетинговые, клининговые и другие услуги.
В чем подвох данного способа оптимизации зарплатных налогов? Нельзя просто открыть ИП на сотрудника, который работает в вашей компании на постоянной основе. Если предприниматель подчиняется внутренним правилам и графику заказчика, получает у него заработную плату, но чисто формально оформлен как ИП — налоговые органы это обнаружат.
Мы уже
Чтобы законно воспользоваться таким методом оптимизации налогов, важно понимать, что подрядчики ИП — не ваши подчиненные. Они должны работать на нескольких заказчиков без привязки к офису какой-либо компании и получать оплату за результат, а не фиксированную зарплату за сам факт работы.
Собственнику компании нужно понимать разницу между
Вывод
У предпринимателей есть возможность снизить налоговую нагрузку, не прибегая к заработной плате в конвертах. Важно действовать в рамках закона, чтобы избежать претензий контролирующих органов и возможных последствий.
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Зарплаты в конвертах и манипуляции с налоговыми отчислениями - какие только схемы ни задействуют предприниматели, чтобы сэкономить и улучшить финансовые...
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