Уклонение или оптимизация? Как законно сэкономить на зарплатных налогах

Источник материала: ProBusiness



Вера Солянкова, фото из личного архива

Зарплаты в конвертах и манипуляции с налоговыми отчислениями — какие только схемы ни задействуют предприниматели, чтобы сэкономить и улучшить финансовые показатели! Оплата труда сотрудника является одной из самых больших статей расходов для бизнеса. В Беларуси государство получает 48% от зарплаты каждого официально трудоустроенного работника организации или предприятия. Как грамотно оптимизировать зарплатные налоги и законно сэкономить, «Про бизнес» рассказала соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова.

— Работник платит 13% подоходного налога, все остальные отчисления поступают в результате расчета налогов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН): 1% от работника, 34% от работодателя. Также собственник бизнеса уплачивает 0,6% в «Белгосстрах» в качестве страхового взноса от несчастных случаев.

Налоговая оптимизация — деятельность физического лица или собственника бизнеса (любого налогоплательщика), которая снижает размер налоговых платежей и приводит к увеличению финансового результата организации или предприятия.

Не стоит путать оптимизацию зарплатных налогов с уклонением от их уплаты. Процедура считается законной при использовании налоговых льгот, освобождений и других преимуществ, предоставленных государством. В нашей практике встречались случаи, когда манипуляции с ФСЗН заканчивались судебными разбирательствами: обвинениями в противоправном дроблении бизнеса с последующим уголовным наказанием . Предлагаем 2 способа законно сэкономить на зарплатных налогах.

Льготы, матпомощь и премии: как это поможет оптимизировать налоги

Первый способ — воспользоваться особыми правовыми режимами ведения бизнеса, которые предполагают льготные тарифы налогообложения. Платежи в госбюджет, связанные с выплатой заработной платы своим сотрудникам, остаются обязательными, однако имеют некоторые послабления. Например, страховые взносы начисляются не с фактической заработной платы работника, а со средней по стране.

Допустим, программист в Беларуси зарабатывает приблизительно $ 1864 или около 4670 бел. рублей. Средняя заработная плата по стране при этом составляет около 1420 бел. рублей (около $ 561).

Без применения льгот ПВТ собственник ИТ-компании заплатит с одного сотрудника 34% — 1587 бел. рублей (около $ 630) и удержит 1% из его заработной платы — около 47 бел. рублей (около $ 19). То есть в итоге отчисления в ФСЗН составят 1634 бел. рубля (около $ 650)

С применением льгот ПВТ цифры получатся гораздо приятнее для собственника: 34% с одного сотрудника — 483 бел. рубля (около $ 192) и 1% удержаний с заработной платы работника — около 14 бел. рублей (около $ 6) = 497 бел. рублей (около $ 198).

Такой же принцип для расчета налоговых отчислений по заработной плате действует для резидентов индустриального парка «Великий камень».

Второй способ — замена части зарплаты выплатами, которые не облагаются налогами.

Многие организации выдают премии своим работникам к отпускам и знаменательным датам (свадьба, рождение ребенка), но не все знают, что правильная подготовка пакета документов социальных выплат может значительно уменьшить налоговые отчисления компании.



Фото из личного архива Веры Солянковой

1. Единовременная материальная помощь на оздоровление. Чтобы к выплате сотрудника к отпуску не начислили взносы ФСЗН и БГС, необходимо выполнить следующие условия:

Провести выплату по документам как единовременную материальную помощь к трудовому отпуску

Оформить матпомощь официально через приказ руководителя организации

Выплачивать премию работнику единовременно при предоставлении трудового отпуска или его части (не чаще 1 раза в год)

Прописать размер и частоту выплат в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре

Не превышать размер премии, указанный в локальных нормативных правовых актах организации или трудовом договоре/дополнительном соглашении с работником.

Если премия сотрудника к отпуску вписывается в установленный законодательством лимит на соцвыплаты (с 1 января 2021 года — 2272 бел. рубля (около $ 904) для основных работников и 150 бел. рублей (около $ 60) для совместителей), с нее не исчисляется подоходный налог (начисляется только с суммы превышения). Также матпомощь на оздоровление не учитывается в затратах для налога на прибыль.

Подобную схему оптимизации налогов выгодно использовать компаниям, у которых заработная плата состоит из оклада и премии, так как в отпускной месяц сотрудника денежный бонус к отпуску можно заменить на матпомощь на оздоровление.

Приведем пример:

Премия Матпомощь на оздоровление Премия «грязными» 1000 бел. рублей (около $ 397) Матпомощь «грязными» 1000 бел. рублей (около $ 397) ФСЗН (1% от работника, 34% от работодателя) 10 бел. рублей (около $ 4) 340 бел. рублей (около $ 136) ФСЗН (1% от работника, 34% от работодателя) — Подоходный налог (13%) 130 бел. рублей (около $ 52) Подоходный налог (не превышает лимит на соцпакет) — Белгосстрах (0,6%) 6 бел. рублей (около $ 2) «Белгосстрах» — Работник получает к выплате (1000 — 1000×1% — 1000×13%) 860 бел. рублей (около $ 342) Работник получает к выплате 1000 бел. рублей (около $ 397) Затраты компании на выплату премии и налогов с нее (860 + 350 + 6 + 130) 1346 бел. рублей (около $ 535) Затраты компании на выплату матпомощи и налогов с нее 1000 бел. рублей (около $ 397)

2. Матпомощь в связи с разными обстоятельствами.

От подоходного налога освобождается не только денежный бонус на оздоровление, но и матпомощь по целому ряду причин:

Вступление в брак

Рождение ребенка

Уход за ребенком

Выход на пенсию

Болезнь близких родственников

Смерть члена семьи

Стихийное бедствие

Чрезвычайная ситуация

Тяжелое материальное положение и т.д.

При максимальном размере социальной выплаты для основного работника — 2272 бел. рубля (около $ 904) — экономия на подоходном налоге с одного сотрудника составит 2272×13% = около 295 бел. рублей (около $ 117). При штате в 100 человек сумма будет гораздо серьезнее — $ 11 700.

При использовании матпомощи для сотрудника по случаю женитьбы или замужества, а также рождения ребенка вместо обычной премии экономия для компании будет еще больше, так как с этих бонусов не нужно уплачивать не только подоходный налог, но и взносы в ФСЗН.

Чтобы грамотно оформить выплату, необходимо выполнить несколько простых шагов.

Сотрудник должен:

Написать заявление на предоставление матпомощи

Предъявить копию свидетельства о браке или свидетельства о рождении ребенка.

Компания должна:

Предоставить положение об оказании матпомощи

Оформить приказ руководителя на предоставление матпомощи

Утвердить порядок оказания матпомощи в локальном правовом акте (коллективном договоре, положении об оплате труда, положении об оказании материальной помощи, трудовом договоре).



Фото из личного архива Веры Солянковой

3. Премия к празднику.

Льгота для выплат к таким праздникам, как Новый год, «Дожинки», Медовый и Яблочный Спас, а также 8 Марта, может сэкономить вашей компании тысячи долларов. С премии к знаменательным датам необходимо уплачивать взносы в ФСЗН (35%) и БГС (0,6%), однако они не облагаются подоходным налогом в пределах установленного законодательством лимита на соцвыплаты (с 1 января 2021 года — 2272 бел. рубля (около $ 904) для основных работников и 150 бел. рублей (около $ 60) для совместителей) и не учитываются в затратах для налога на прибыль.

Льгота предоставляется в течение года совокупно на все виды матпомощи. Чтобы ею воспользоваться, необходимо выполнить следующие условия:

Официально оформить положение о премировании сотрудника

Подпись руководителя в приказе о предоставлении премии.

Использование премии к празднику выгодно для компаний, у которых нет налога на прибыль (резиденты ПВТ, компании на упрощенной системе налогообложения, а также компании с убытками) и заработная плата которых состоит из оклада и премии.

При системе оклад + премия в праздничные месяцы можно заменить стандартный бонус на премию к празднику.

Например, в компании работают 100 человек. Вместо стандартных бонусов по результатам уходящего года собственник бизнеса может выплатить сотрудникам премию к Новому году (в пределах лимита на соцвыплаты). Возьмем условную сумму в 1500 бел. рублей (около $ 595). Экономия на подоходном налоге составит: 100 чел. х 1500 руб. х 13% = 19 500 бел. рублей (около $ 7747).

Стоит учитывать, что премия к празднику не идет в расчет больничного и отпускных. Из-за такого бонуса сотрудник может получить меньше отпускных.

Оптимизация или все-таки уклонение? Почему мы не включили в список привлечение ИП

Для некоторых работ компаниям выгоднее привлекать подрядчиков в виде ИП — за них не нужно платить ни ФСЗН, ни страховые взносы. Вместо того чтобы держать в штате бухгалтера, юриста, маркетолога, уборщицу, можно заказывать бухгалтерские, юридические, маркетинговые, клининговые и другие услуги.

В чем подвох данного способа оптимизации зарплатных налогов? Нельзя просто открыть ИП на сотрудника, который работает в вашей компании на постоянной основе. Если предприниматель подчиняется внутренним правилам и графику заказчика, получает у него заработную плату, но чисто формально оформлен как ИП — налоговые органы это обнаружат.

Мы уже описывали кейс фитнес-клуба в статье о налоговых проверках, когда руководство спортивной сети без обоснований уволило своих сотрудников, чтобы они открыли ИП и оформились в компанию по договору оказания услуг. В результате проверки налоговые органы «раскусили» схему, приравняли договоры с ИП к трудовым и обязали компанию выплатить недостающий процент зарплатных налогов.

Чтобы законно воспользоваться таким методом оптимизации налогов, важно понимать, что подрядчики ИП — не ваши подчиненные. Они должны работать на нескольких заказчиков без привязки к офису какой-либо компании и получать оплату за результат, а не фиксированную зарплату за сам факт работы.



Фото из личного архива Веры Солянковой

Собственнику компании нужно понимать разницу между гражданско-правовыми отношениями и трудовыми , а также правильно составлять договоры оказания услуг и другие документы (акты, отчеты исполнителя и т.п.). Я рекомендую обратиться за помощью к специалистам, прежде чем прибегать к данной схеме оптимизации налогов.

Вывод

У предпринимателей есть возможность снизить налоговую нагрузку, не прибегая к заработной плате в конвертах. Важно действовать в рамках закона, чтобы избежать претензий контролирующих органов и возможных последствий.

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