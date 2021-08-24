ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Новогрудке 9-летний мальчик застрял ногой в дереве

24.08.2021 10:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке спасатели освободили застрявшего между ветвей деревьев мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 23 августа новогрудским спасателям поступило сообщение о том, что на дворовой площадке по улице Пионерской требуется помощь ребенку. Подразделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Новогрудка незамедлительно направилось на место.

Выяснилось, что мальчик играл во дворе и забрался на дерево. Во время спуска его нога соскочила и застряла между двух суков дерева на высоте в 1,5 м. Самостоятельно ребенок выбраться не смог.

Спасательная операция заняла менее 10 минут. Ребенка поддержали морально и физически, пока готовили к работе гидравлическую станцию.

Госпитализация мальчику не потребовалась.-0-
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 23 августа новогрудским спасателям поступило сообщение о том, что на дворовой площадке по улице Пионерской требуется помощь ребенку. Подразделение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президенты стран Балтии и Польши анонсировали дополнительные санкции против режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by