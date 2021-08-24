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Получить консультацию врача и даже выписать рецепт. Какие услуги теперь есть почти в любом крупном ТЦ Гомеля?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Измерить давление, уровень сахара в крови, получить консультацию врача и даже выписать необходимый рецепт на лекарства теперь можно практически в любом крупном торговом центре Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дополнительные услуги появились в стационарных пунктах вакцинации. За полтора месяца, которые прошли с момента появления возможности вакцинироваться от COVID-19, не посещая медицинские учреждения, таким вариантом в Гомельской области воспользовались уже 8 000 человек.
Наверное, удобно зайти в торговый центр и сразу сделать прививку, кто хочет. У людей же куча своих дел. Работа, дети.
Ольга Тульженкова, заместитель главного врача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Новая практика пока распространяется только на пункты вакцинации, которые оборудованы в торговых центрах Гомеля. При этом регион один из лидеров вакцинации. Первый компонент здесь получили почти 20 % населения, полный курс прошли 16 % жителей.
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Получить консультацию врача и даже выписать рецепт. Какие услуги теперь есть почти в любом крупном ТЦ Гомеля?
Новости Беларуси. Измерить давление, уровень сахара в крови, получить консультацию врача и даже выписать необходимый рецепт на лекарства теперь можно практически...
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