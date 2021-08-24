Получить консультацию врача и даже выписать рецепт. Какие услуги теперь есть почти в любом крупном ТЦ Гомеля?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Измерить давление, уровень сахара в крови, получить консультацию врача и даже выписать необходимый рецепт на лекарства теперь можно практически в любом крупном торговом центре Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Дополнительные услуги появились в стационарных пунктах вакцинации. За полтора месяца, которые прошли с момента появления возможности вакцинироваться от COVID-19, не посещая медицинские учреждения, таким вариантом в Гомельской области воспользовались уже 8 000 человек.





Наверное, удобно зайти в торговый центр и сразу сделать прививку, кто хочет. У людей же куча своих дел. Работа, дети.





Ольга Тульженкова, заместитель главного врача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Вакцинация в Гомельской области осуществляется не только в поликлиниках, но также на таких стационарных пунктах вакцинации, на каком мы находимся сейчас, в торговых центрах. В некоторых из них вводятся дополнительные услуги для населения, для того чтобы привлечь население, чтобы люди могли получить какие-то медицинские услуги, не посещая поликлинику. Например, это консультация врача-терапевта, врача-валеолога, измерение артериального давления, измерение уровня глюкозы. Это также можно получить именно в тот момент, когда человек приходит на вакцинацию.





Новая практика пока распространяется только на пункты вакцинации, которые оборудованы в торговых центрах Гомеля. При этом регион один из лидеров вакцинации. Первый компонент здесь получили почти 20 % населения, полный курс прошли 16 % жителей.