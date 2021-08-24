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В Кабуле неизвестные угнали украинский самолёт

24.08.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Кабуле неизвестные угнали украинский самолёт
Украинский самолёт в Кабуле захватили неизвестные​ / hromadske.radio
Неизвестные угнали украинский самолёт, прилетевший в Кабул за гражданами Украины. Об этом "Общественному радио" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"В минувшее воскресенье наш самолёт захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", — сообщил дипломат.


Евгений Енин не объяснил, вернули ли неизвестные захваченный самолёт и кто именно его захватывал.


Первый украинский самолёт 16 августа вывез из Кабула около 80 человек, среди которых были граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.

Вчера из Кабула прилетел третий украинский самолёт, на борту которого были 98 пассажиров и 5 членов экипажа. До сих пор в Афганистане находится не менее 50 украинцев и украинок.
 
 
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Первый украинский самолёт 16 августа вывез из Кабула около 80 человек.
 
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