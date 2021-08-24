Источник материала: UDF



Украинский самолёт в Кабуле захватили неизвестные​ / hromadske.radio

"В минувшее воскресенье наш самолёт захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", — сообщил дипломат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Кабуле неизвестные угнали украинский самолёт Первый украинский самолёт 16 августа вывез из Кабула около 80 человек.

не объяснил, вернули ли неизвестные захваченный самолёт и кто именно его захватывал.Первый украинский самолёт 16 августа вывез из Кабула около 80 человек, среди которых были граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.Вчера из Кабула прилетел третий украинский самолёт, на борту которого были 98 пассажиров и 5 членов экипажа. До сих пор в Афганистане находится не менее 50 украинцев и украинок.