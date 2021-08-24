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Преступления по одной схеме. Что узнали правозащитники о насилии над беларусами?

24.08.2021 10:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники опубликовали отчет, в котором назвали преступления против человечности, совершенные режимом в Беларуси. Среди них не только пытки.

Преступления по одной схеме. Что узнали правозащитники о насилии над беларусами?
DW узнала подробности

"Это уже не просто нарушения прав человека - это преступления против человечности", - говорит белорусская правозащитница Виктория Федорова из Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси. 

23 августа состоялась онлайн-презентация отчета этой организации, созданной в августе 2020 года и объединяющей правозащитников из Беларуси, России и Украины. В отчете дается оценка преступлениям режима Лукашенко с точки зрения международного права.

Преступления режима Лукашенко в контексте международного права

Масштаб преследований несогласных с режимом, насилия со стороны силовиков и других нарушений прав человека, которые наблюдаются начиная с августа 2020 года и по сей день, является беспрецедентным в истории современной Беларуси. 

Белорусские власти проводят в жизнь политику, нацеленную на уничтожение любого инакомыслия, - к такому выводу приходят правозащитники. Эти действия по подавлению протестных настроений они называют "нападением на гражданское население в зависимости от политической принадлежности" и говорят об их осознанном и организованном характере.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси не претендует на комплексный юридический анализ, он дает первичную оценку преступлений белорусского режима. И сделанные им выводы позволяют рассматривать их как международные преступления - преступления против человечности. 

Такие преступления, по определению, направлены против гражданского населения, имеют массовый или систематический характер. Согласно Римскому статуту, к ним, среди прочего, относится убийство, депортация, жестокое лишение физической свободы, пытки, преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным мотивам и другие бесчеловечные деяния, связанные с умышленным причинением сильных страданий или ущерба здоровью.

В отчете приводятся аргументы, свидетельствующие о наличии широкомасштабного или систематического преследования граждан по политическим мотивам как части продуманной политики белорусских властей.

Конвейер репрессий и бесчеловечные условия содержания

О широкомасштабности преступлений властей в Беларуси против собственных граждан говорят цифры: более 35 тысяч произвольно задержанных на массовых акциях протеста или за использование бело-красно-белой символики, 1500 случаев пыток, задокументированных только организацией "Правовая инициатива", свыше 600 политических заключенных.

Налицо и системное преследование демократических лидеров, участников протестов и всех тех, кто несогласен с официальной политикой. Все лидеры оппозиции задержаны или изгнаны из страны. Только в первые три дня после президентских выборов 2020 года было задержано более 7000 участников мирных акций протеста. 

Для задержанных по политическим мотивам повсеместно создаются бесчеловечные условия содержания. И несмотря на то, что массовые протесты уже утихли, конвейер репрессий не останавливается: ежемесячно административному преследованию за инакомыслие подвергаются сотни людей. Чтобы попасть под стражу, сегодня достаточно любой демонстрации "протестных" БЧБ-цветов, будь то наклейка на автомобиле, носки или лист бумаги на окне.

Уничтожение инакомыслия - продуманная политика белорусских властей

В Международном комитете по расследованию пыток в Беларуси подчеркивают, что репрессии в отношении протестующих со стороны белорусского руководства применяются по четкой схеме, являясь продуманной политикой. 

"Один и тот же образец преступного поведения методически повторяется официальными властями, начиная со старта президентской кампании и по сегодняшний день", - отмечает Виктория Федорова. 

Причем на всех государственных уровнях. Проанализированные Комитетом цитаты, документы и публичная информация показывают, что на уровне исполнительной, законодательной, судебной властей, прокуратуры и госСМИ существование такой политики не отрицается.

В качестве примера правозащитница приводит заявление Лукашенко о том, что он сам лично отдавал приказы по подавлению протестов. Сюда она относит и слова министра обороны о готовности применять армию против своих же граждан, и озвученные министром иностранных дел угрозы гражданскому обществу в том случае, если санкции против Беларуси будут ужесточать. 

С подачи министерства юстиции идет массовая ликвидация общественных объединений через судебные органы, а министерство информации принимает участие в уничтожении независимых СМИ.

"Следственный комитет вместо того, чтобы осуществлять независимые расследования, занимается политическим сыском, полностью игнорируя другую сторону", - подчеркивает Федорова. 

Об этом говорит 4691 уголовное дело в связи с протестами и ни одного уголовного дела на силовиков по фактам пыток. 

Парламент, приняв ряд законов с 2020 года, лишь легитимизировал все действия властей по усилению давления на инакомыслящих. А судебная власть, помимо конвейера приговоров за участие в массовых мероприятиях и выражение мнения, не реагирует на заявления о пытках, которые делают политзаключенные во время судебных заседаний.

Для будущих судов над правящим режимом

Применение силовиками непропорциональной силы против тех, кто несогласен с властью, гибель в результате подавления протестов как минимум четырех человек, вытеснение из страны политических оппонентов или лишение их физической свободы, пытки, преследования по политическим мотивам, - все это дает правозащитникам основания говорить о том, что белорусские власти причастны к преступлениям против человечности.


Информацию из доклада они передадут международным организациям для будущих судов против Лукашенко и белорусских силовиков. Сбором таких свидетельств сейчас занимаются в ряде европейских стран, включая Германию. "Важно, чтобы международное сообщество должным образом реагировало на то, что происходит в стране", - заключает представительница  Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси.

 
 
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Правозащитники опубликовали отчет, в котором назвали преступления против человечности, совершенные режимом в Беларуси. Среди них не только пытки.
 
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