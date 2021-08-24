|
Власти РБ отменили экзамены по польскому и литовскому языкам в классах для нацменьшинств
Источник материала: АФН
Министерство образования Беларуси отменило обязательные экзамены на польском или литовском языках для учащихся II и III ступенях общего среднего образования, обучение и воспитание которых осуществляются на языке национального меньшинства.
Соответствующе решение закреплено постановлением Министерства образования РБ №170 от 11 августа 2021 года.
Ранее, учащиеся, образование которых осуществляется на польском или литовском языках, наряду с традиционными экзаменами должны были дополнительно сдавать «Польский язык» в письменной форме или «Литовский язык» в письменной форме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство образования Беларуси отменило обязательные экзамены на польском или литовском языках для учащихся II и III ступенях общего среднего образования,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)