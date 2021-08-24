3 года назад умер Алесь Липай. Леониду Заико сегодня исполнилось бы 73

Источник материала: Салiдарнасць

23 августа коллеги и родные вспоминают о двух выдающихся белорусах.

Три года назад ушел из жизни основатель первого независимого информационного агентства Беларуси Алесь Липай.





На прошлой неделе власти предприняли очередную атаку на БелаПАН, некоторые коллеги Алесь Липая оказались за решеткой , но остальная часть команды заявила, что продолжит работу из-за границы.

Алесь Липай известен и как поэт. Его стихи актуальны и сегодня.

Цяпер ты можаш піць нагбом уладу

і марнатравіць людзкія надзеі,

але надыдзе час — і возьме плату

зь цябе народ за ўсе ліхія дзеі.

Надыдзе час — і люд захоча праўды.

І нават не яе, а толькі ведаў,

што зло не абмінула пакараньне,

і першым той, хто сам з дубінкай бегаў,

як раз цябе абвінавачваць стане…

Сегодня исполнилось бы 73 года известному белорусскому экономисту Леониду Заико, который ушел из жизни в конце прошлого года. Его коллега Ярослав Романчук написал в связи с этим:







– Сегодня День рождения Леонида Федоровича Заико. Мы с ним празднуем его в разных мирах. Впервые. Федорович, Мэтр, живой классик – мы к нему обращались по-разному. Но неизменно с любовью и глубоким уважением.

Небо, вероятно, пощадило вас, дорогой Учитель. Вы не видели, как Верховный суд ликвидировал наше детище – Аналитический центр «Стратегия». Вы не переживали по поводу того, что ваши партнёры и сотрудники вынуждены были уезжать за пределы страны. Вы не терзались себя мыслями о том, почему наших друзей посадили за решётку. Вы не стали свидетелем тотальной зачистки научного, аналитического поля.

Вы ушли с этого мира до того, как «закатать в асфальт», «загнать под плинтус» превратились из метафор в приказы для силовиков.

Вы прогнозировали, что так будет. Вы предупреждали, что так будет. Вы, как могли, убеждали действовать, чтобы так не получилось. Вы учили и рассказывали о последствиях Совка для страны, для каждого белоруса. Убеждали фактами и экономическими выкладками. Доносили правду образами и юмором. Шутили над напыщенными лжеучёными. Иронизировали по поводу их титулов и побрякушек.

Оценивали уровень знаний и понимания экономики и мира теми, кто правит страной. Зубодробительными были выводы. Правдивыми, честными, но совсем не злыми. Ваша врождённая интеллигентность не допускала злости. Разве что здоровую, качественную иронию…

Леонид Федорович, дорогой, мы не сдаемся. Поверьте. Мы не сломлены. Потому что мы с вами были и остаёмся на одной волне – волне правды, чести и любви. Почаще стучите нам по темечку, чтобы подбодрить, пробудить и подзадорить.

Леонид Заико. Избранное. «Заработать миллион может каждый дурак...»