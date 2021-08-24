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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Девальвацией белорусского рубля ко всем валютам открылись торги 24 августа Курс доллара подрос всего на 0,0019 BYN до 2,5065 BYN/USD и оставил минимум за неделю.

По информациина 10:20:Курс доллара подрос всего на 0,0019 BYN до 2,5065 BYN/USD и оставил минимум за неделю.Курс евро вырос на 0,0039 BYN до 2,9418 BYN/EUR. Евро продолжает оставаться вблизи годового минимума.Курс российского рубля поднялся на 0,0055 BYN до 3,3890 BYN/100 RUB.За прошедшие сутки стоимость доллара на бирже в Москве практически не изменилась. Сегодня утром доллар торгуется на уровне 74,01 RUB/USD. Евро с вчерашнего утра подорожал на 16 копеек до 86,88 RUB/EUR.