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Девальвацией белорусского рубля ко всем валютам открылись торги 24 августа

24.08.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девальвацией белорусского рубля ко всем валютам открылись торги 24 августа
Иллюстративное фото
Утром во вторник на БВФБ белорусский рубль дешевеет к доллару, евро и российскому рублю. Валютная корзина подешевела на 0,13%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:20:

Курс доллара подрос всего на 0,0019 BYN до 2,5065 BYN/USD и оставил минимум за неделю.

Курс евро вырос на 0,0039 BYN до 2,9418 BYN/EUR. Евро продолжает оставаться вблизи годового минимума.

Курс российского рубля поднялся на 0,0055 BYN до 3,3890 BYN/100 RUB.

Московская биржа


За прошедшие сутки стоимость доллара на бирже в Москве практически не изменилась. Сегодня утром доллар торгуется на уровне 74,01 RUB/USD. Евро с вчерашнего утра подорожал на 16 копеек до 86,88 RUB/EUR.
 
 
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Курс доллара подрос всего на 0,0019 BYN до 2,5065 BYN/USD и оставил минимум за неделю.
 
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