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Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

"Молодец! Надёжно чтобы было!", – ответил Владимир Путин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не выключили микрофоны: личные переговоры Путина с Шойгу случайно выдали в эфир В какой-то момент политики начали переговариваться между собой, но выключить микрофоны забыли.

В какой-то момент политики начали переговариваться между собой, но выключить микрофоны забыли. Участники церемонии слов ни Шойгу, ни Путина не услышали, однако телеканал "Россия 24" случайно выдал звуковую дорожку с президентского канала в эфир. Запись момента приводит радио "Маяк" в своем телеграм-канале.На кадрах командующий Тихоокеанским флотомкрепил закладную доску к корвету. Глава России и начальник Минобороны в это время решили обсудить, как адмирал стал это делать.отметил, что Сергей (так он называет военного – прим. редакции) "хочет по-старинке".