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Не выключили микрофоны: личные переговоры Путина с Шойгу случайно выдали в эфир
Источник материала: UDF
Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
В какой-то момент политики начали переговариваться между собой, но выключить микрофоны забыли. Участники церемонии слов ни Шойгу, ни Путина не услышали, однако телеканал "Россия 24" случайно выдал звуковую дорожку с президентского канала в эфир. Запись момента приводит радио "Маяк" в своем телеграм-канале.
На кадрах командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц крепил закладную доску к корвету. Глава России и начальник Минобороны в это время решили обсудить, как адмирал стал это делать. Сергей Шойгу отметил, что Сергей (так он называет военного – прим. редакции) "хочет по-старинке".
"Молодец! Надёжно чтобы было!", – ответил Владимир Путин.
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В какой-то момент политики начали переговариваться между собой, но выключить микрофоны забыли.
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