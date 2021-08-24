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Не выключили микрофоны: личные переговоры Путина с Шойгу случайно выдали в эфир

24.08.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Не выключили микрофоны: личные переговоры Путина с Шойгу случайно выдали в эфир
Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
23 августа Владимир Путин и Сергей Шойгу приняли участие в церемонии установки закладных досок на корветы "Грозный" и "Буйный". Лично высокопоставленые лица на мероприятии не участвовали – за происходящим они наблюдали по видеосвязи.

В какой-то момент политики начали переговариваться между собой, но выключить микрофоны забыли. Участники церемонии слов ни Шойгу, ни Путина не услышали, однако телеканал "Россия 24" случайно выдал звуковую дорожку с президентского канала в эфир. Запись момента приводит радио "Маяк" в своем телеграм-канале.


На кадрах командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц крепил закладную доску к корвету. Глава России и начальник Минобороны в это время решили обсудить, как адмирал стал это делать. Сергей Шойгу отметил, что Сергей (так он называет военного – прим. редакции) "хочет по-старинке".

"Молодец! Надёжно чтобы было!", – ответил Владимир Путин.
 
 
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В какой-то момент политики начали переговариваться между собой, но выключить микрофоны забыли.
 
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