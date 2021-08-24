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Уроженец Минска Евгений Каменев сыграет за сборную Польши в олимпийской квалификации
Источник материала: Партизан
Белорусский защитник Евгений Каменев попал в окончательный ростер сборной Польши на олимпийскую квалификацию.
Каменев, который имеет как белорусский, так и польский паспорта, родился в Минске, однако большую часть карьеры провел в Польше. Он выступал за молодежную сборную этой страны, вызывался во взрослую национальную команду на спарринги.
Напомним, что сборная Польши начнет олимпийскую квалификацию 26 августа матчем против команды Беларуси.
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Белорусский защитник Евгений Каменев попал в окончательный ростер сборной Польши на олимпийскую квалификацию.
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