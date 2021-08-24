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Уроженец Минска Евгений Каменев сыграет за сборную Польши в олимпийской квалификации

24.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский защитник Евгений Каменев попал в окончательный ростер сборной Польши на олимпийскую квалификацию.

Каменев, который имеет как белорусский, так и польский паспорта, родился в Минске, однако большую часть карьеры провел в Польше. Он выступал за молодежную сборную этой страны, вызывался во взрослую национальную команду на спарринги.

Напомним, что сборная Польши начнет олимпийскую квалификацию 26 августа матчем против команды Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский защитник Евгений Каменев попал в окончательный ростер сборной Польши на олимпийскую квалификацию.
 
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