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Польша отправила на границу с Беларусью гуманитарный груз. Но беженцы могут его не получить

24.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На границу с Беларусью польскими властями отправлена машина с гуманитарной помощью. Об этом в своем Твиттере написал руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

Гуманитарная помощь польскими властями направлена для беженцев, устроивших стихийный лагерь на белорусско-польской границе. Сообщается, что в качестве гуманитарной помощи мигрантам будут переданы: палатки, одеяла, раскладушки, средства защиты и гигиены.

Однако Дворчик также уточнил, что получить помощь от Польши беженцы смогут только после получения разрешения на это от белорусских властей.

- Помощь будет предоставлена после одобрения белорусскими властями пересечения границы, - прокомментировал представитель польских властей.

Напомним, напряженная ситуация сложилась на госгранице Польши с Беларусью рядом с польской деревней Уснаж-Гурны, что в Подляском воеводстве в восточной части страны. 

В течение уже 15 суток группа мигрантов численностью около 30 человек находится в стихийном лагере под охраной силовых структур обеих стран.

В понедельник, 23 августа, Лукашенко заявил, что ситуация на границе обострилась по вине польских властей.
 
 
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На границу с Беларусью польскими властями отправлена машина с гуманитарной помощью. Об этом в своем Твиттере написал руководитель канцелярии главы польского...
 
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