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В Жлобинском районе водитель похитил с агропредприятия 40 л гидравлического масла

24.08.2021 11:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе милиция выявила хищение гидравлического масла, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники ОБЭП Жлобинского РОВД установили факт хищения собственности СУП "Папоротное". Пропажу, 40 л гидравлического масла, обнаружили в хозпостройке у 32-летниго водителя в деревне Папоротное. Мужчина признался, что кладовщик выдавал ему масло для обслуживания грузового служебного автомобиля, а он его присвоил.
 
Общая стоимость украденного почти Br120. Гидравлическое масло возвращено агропредприятию. В отношении мужчины начат административный процесс по ст. 11.1 КоАП Беларуси.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники ОБЭП Жлобинского РОВД установили факт хищения собственности СУП "Папоротное". Пропажу, 40 л гидравлического масла, обнаружили в хозпостройке у...
 
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