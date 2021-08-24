|
Меркель насолила Лукашенко через Путина: «Москва должна будет реагировать»
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
В пятницу 20 августа в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель – обсуждалась, в том числе, ситуация в Беларуси. По завершении встречи лидеры двух стран обратили внимание на разные моменты.
«В контексте Беларуси я резким образом осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе», — заявила канцлер ФРГ.
«Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства», – отметил президент России.
«Москва сделал ставку на выигравшую сторону»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии
Фото: euroradio.pl
«Думаю, кроме проблемы с нелегальными мигрантами Меркель при общении с Путиным обозначила проблемы политических репрессий и необходимости освобождения политзаключенных. Но важность обсуждения белорусского вопроса не в том, что стороны о чем-то договорились или нет, а в том, что России придется учитывать мнение Европы по Беларуси. Если Москва претендует на статус, условно говоря, брокера по Беларуси, то она должна будет реагировать, должна будет влиять на Лукашенко, чтобы он двигался к деэскалации», – сказал Казакевич.
Политолог подчеркнул:
«Меркель попыталась оказать влияние на Россию, чтобы она сдерживала Лукашенко».
По его мнению, это один из немногих дополнительных механизмов влияния Запада на ситуацию в Беларуси.
В заявлении Путина о «противоречиях внутри белорусского общества» Казакевич ничего нового не увидел.
«В общем-то именно так ситуация в Беларуси и воспринималась в Москве с самого начала – если посмотреть, как о ней с августа 2020 года высказывался Путин и Лавров. Да, были высказывания депутатов и представителей спецслужб, которые разделяли с Лукашенко мнение о заговоре со стороны Запада, но в целом Кремль придерживался позиции, что в Беларуси происходит внутренний конфликт», – отметил политолог.
Если Путин не разделяет мнения Лукашенко о вмешательстве Запада, что это означает для руководителя Беларуси?
«По большому счету – ничего. Признание внутреннего конфликта в Беларуси не означает, что Кремль перестанет поддерживать Лукашенко. Москва сделал ставку на выигравшую сторону: Лукашенко удержал власть. Российские власти не будут откровенно играть против него», – считает Казакевич.
Будет ли Москва продвигать сценарий транзита власти в Беларуси и смены Лукашенко?
«Скорее всего, сценарии на этот счет уже были выдвинуты. Не случайными выглядят напоминания Путина о необходимости проведения конституционной реформы в Беларуси», – сказал Казакевич.
«Лукашенко старается показать, что все подавлено, а Путин говорит: нет, конфликт есть»
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии
Фото: ucpb.org
«Оно звучит диссонансом к тому, что говорит Лукашенко – о якобы происках внешних врагов, которые спят и видят, как раздербанить нашу мирную страну. А Путин заявляет, что это внутрибелорусский конфликт. И самое главное: Лукашенко старается показать, что все подавлено, что все успокоилось. А Путин говорит: нет, конфликт есть. На лицо несовпадение точек зрения», – сказал Марголин.
По его мнению, между Минском и Москвой была заключена договоренность о необходимости принятия новой Конституции и ухода Лукашенко из власти.
«Скорее всего, Россия продолжает придерживаться этой точки зрения. Иначе Лукашенко не продвигался бы к проведению референдума по изменению Конституции – пусть и со скрипом, пусть и через пень-колоду», – полагает Марголин.
Он не считает, что Запад полностью отдал решение белорусского кризиса в руки Москвы.
«Если бы это было так, то не вводились бы санкции против режима Лукашенко. А они вводятся, причем достаточно жесткие. Конечно, это не те санкции, которые могут подействовать на завтрашний день, но они будут давить Лукашенко. Иудут заставлять его все чаще летать в Москву просить деньги. Соответственно это будет давать козыри в руки Путина, Лукашенко вынужден будет выполнять поставленные ему условия», – считает Марголин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между Минском и Москвой была заключена договоренность о необходимости ухода Лукашенко из власти?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)