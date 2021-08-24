Меркель насолила Лукашенко через Путина: «Москва должна будет реагировать»

Источник материала: UDF



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«В контексте Беларуси я резким образом осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе», — заявила канцлер ФРГ.

«Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства», – отметил президент России.

«Москва сделал ставку на выигравшую сторону»

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«Думаю, кроме проблемы с нелегальными мигрантами Меркель при общении с Путиным обозначила проблемы политических репрессий и необходимости освобождения политзаключенных. Но важность обсуждения белорусского вопроса не в том, что стороны о чем-то договорились или нет, а в том, что России придется учитывать мнение Европы по Беларуси. Если Москва претендует на статус, условно говоря, брокера по Беларуси, то она должна будет реагировать, должна будет влиять на Лукашенко, чтобы он двигался к деэскалации», – сказал Казакевич.

«Меркель попыталась оказать влияние на Россию, чтобы она сдерживала Лукашенко».

«В общем-то именно так ситуация в Беларуси и воспринималась в Москве с самого начала – если посмотреть, как о ней с августа 2020 года высказывался Путин и Лавров. Да, были высказывания депутатов и представителей спецслужб, которые разделяли с Лукашенко мнение о заговоре со стороны Запада, но в целом Кремль придерживался позиции, что в Беларуси происходит внутренний конфликт», – отметил политолог.

«По большому счету – ничего. Признание внутреннего конфликта в Беларуси не означает, что Кремль перестанет поддерживать Лукашенко. Москва сделал ставку на выигравшую сторону: Лукашенко удержал власть. Российские власти не будут откровенно играть против него», – считает Казакевич.

«Скорее всего, сценарии на этот счет уже были выдвинуты. Не случайными выглядят напоминания Путина о необходимости проведения конституционной реформы в Беларуси», – сказал Казакевич.

«Лукашенко старается показать, что все подавлено, а Путин говорит: нет, конфликт есть»

Фото: ucpb.org

«Оно звучит диссонансом к тому, что говорит Лукашенко – о якобы происках внешних врагов, которые спят и видят, как раздербанить нашу мирную страну. А Путин заявляет, что это внутрибелорусский конфликт. И самое главное: Лукашенко старается показать, что все подавлено, что все успокоилось. А Путин говорит: нет, конфликт есть. На лицо несовпадение точек зрения», – сказал Марголин.

«Скорее всего, Россия продолжает придерживаться этой точки зрения. Иначе Лукашенко не продвигался бы к проведению референдума по изменению Конституции – пусть и со скрипом, пусть и через пень-колоду», – полагает Марголин.

«Если бы это было так, то не вводились бы санкции против режима Лукашенко. А они вводятся, причем достаточно жесткие. Конечно, это не те санкции, которые могут подействовать на завтрашний день, но они будут давить Лукашенко. Иудут заставлять его все чаще летать в Москву просить деньги. Соответственно это будет давать козыри в руки Путина, Лукашенко вынужден будет выполнять поставленные ему условия», – считает Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меркель насолила Лукашенко через Путина: «Москва должна будет реагировать» Между Минском и Москвой была заключена договоренность о необходимости ухода Лукашенко из власти?

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