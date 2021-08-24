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В Шкловском районе на зерносушилке произошел пожар

24.08.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе в деревне Большой Межник произошел пожар на зерносушильном комплексе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании операторской зерносушильного комплекса КЗС-40 на территории ОАО "Александрийское" поступило 23 августа около 23.00.

В результате пожара уничтожен пульт управления зерносушильным комплексом, повреждена внутренняя отделка операторской. Работа комплекса остановлена. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина случившегося - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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В результате пожара уничтожен пульт управления зерносушильным комплексом, повреждена внутренняя отделка операторской. Работа комплекса остановлена....
 
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