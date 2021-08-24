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В Шкловском районе на зерносушилке произошел пожар
Источник материала: БелТА24 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе в деревне Большой Межник произошел пожар на зерносушильном комплексе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании операторской зерносушильного комплекса КЗС-40 на территории ОАО "Александрийское" поступило 23 августа около 23.00.
В результате пожара уничтожен пульт управления зерносушильным комплексом, повреждена внутренняя отделка операторской. Работа комплекса остановлена. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина случившегося - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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В результате пожара уничтожен пульт управления зерносушильным комплексом, повреждена внутренняя отделка операторской. Работа комплекса остановлена....
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