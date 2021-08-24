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Эксперт: Путин рано или поздно устанет от Лукашенко и поддержит его замену

24.08.2021 11:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт: Путин рано или поздно устанет от Лукашенко и поддержит его замену
Фото: ТАСС
В годовщину президентских выборов в Беларуси 9 августа США ввели против Минска новые санкции, наносящие чувствительный удар по режиму Лукашенко.

На какие еще меры может пойти Запад, в интервью «Евразия.Эксперт» спрогнозировал профессор Университета Джона Хопкинса (США) Джон Харпер.

– Господин Харпер, 9 августа США ввели новые санкции против Беларуси. При этом теперь ограничения могут быть введены против любого лица, связанного с белорусским правительством, или любой организации, действующей в его интересах. Почему, на Ваш взгляд, Вашингтон выбрал такую модель санкций?

– Эта модель санкций – стандартная для США, нацеленная на конкретных физических и юридических лиц (компании), чтобы помешать им вести бизнес с американскими и европейскими компаниями и банками. По данным Министерства финансов США, это «физические и юридические лица, которые функционируют в качестве «кошельков» режима Лукашенко». Считается, что указанные физические и юридические лица получают преференции от режима Лукашенко в виде монополий, налоговых льгот, выгодных контрактов и других механизмов, часто кодифицированных подписанными им президентскими указами. В обмен они предоставляют средства Лукашенко и его ближайшему окружению, финансируют личные проекты Лукашенко и публично поддерживают режим.


Санкции были объявлены 9 августа, в первую годовщину выборов в Беларуси 9 августа 2020 г., которые США и их европейские союзники считают незаконными. Они также являются ответом на инцидент с Ryanair в мае 2021 г.

– США и ЕС усиливают скоординированное санкционное давление на Минск. С какой целью?

– Смысл в том, что санкции останутся в силе до тех пор, пока режим не позволит провести то, что Запад считает свободными и справедливыми выборами.

США и ЕС, несомненно, надеются, что некоторые из бизнесменов, подвергшихся санкциям, откажутся от поддержки режима. Даже если этого не произойдет, санкции рассматриваются как способ наказания Лукашенко и его сторонников.

Как, несомненно, известно Западу, новые санкции сделают Беларусь еще более зависимой от России в финансовом и политическом отношении. Вероятно, это цена, которую стоит заплатить, чтобы наказать белорусский режим и стимулировать дезертирство в ближайшем окружении Лукашенко. Надежда, стоящая за санкциями, также может заключаться в том, что Путин рано или поздно устанет от Лукашенко и поддержит его замену.
 
Теги: Минск
 
 
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