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Виды заквасок VIVO

24.08.2021 11:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Виды заквасок VIVO
Иллюстративное фото
Один из самых действенных способов насытить свой организм полезными ферментами, витаминами и пробиотиками – это употребление кисломолочных продуктов. Большинство полезных бактерий и ферментов молочных продуктов имеют короткий срок жизни, из-за чего намного результативнее будет потребление именно домашней продукции. Благодаря широкому выбору разнообразных заквасок можно сделать любой кисломолочный продукт в домашних условиях. В данной статье мы рассмотрим основные виды заквасок Vivo.

Закваски для йогурта VIVO


Закваски для йогуртов отличаются набором ферментов и бактерий друг от друга, благодаря чему можно подобрать закваску по своим индивидуальным предпочтениям:

- Закваска для йогурта-пробиотика полна бактерий, которые восстанавливают баланс в кишечнике, защищают желудочный тракт при приеме антибиотиков и образует сильную защиту от токсинов;

- Закваска с высоким количеством витаминов и ферментом станет идеальной для профилактики сезонных заболеваний и укрепления иммунитета;

- Для более диетического йогурта существует специальная закваска с высоким количеством бифидо бактерий, которые ускоряют метаболизм и помогают усваивать сложные углеводы организмом;

- Закваски для греческого йогурта отличаются пропорциями содержания бактерий и ферментов, за счёт чего йогурт получается более густым.

Закваски для сыра VIVO


Кроме йогурта так же с помощью закваски можно сделать домашнюю брынзу или фету. Закваски VIVO содержат в себе все необходимые ферменты для создания рассольных сыров. В зависимости от температуры ферментации и времени сквашивания получаются разные виды натуральных рассольных сыров.

Закваски для творога VIVO


Творог – это один из основных источников кальция, поэтому его потребление необходимо нашему организму в течении всей жизни. Крайне важно знать, что творог достаточно свеж и не содержит болезнетворных организмов, поэтому намного безопаснее производить его самостоятельно, тем более что это не является проблемой со специальными заквасками VIVO для творога.

Закваски для кефира VIVO


Последним продуктом в этом списке, но далеко не по своей важности будет кефир. Кефир обладает широким спектром положительных качеств и содержит в себе высокое количество и бактерий, и полезных ферментов, и витаминов. Польза кефира распространяется на весь наш организм, а постоянное потребление кефира является отличной профилактикой ряда болезней, укрепляет иммунитет, омолаживает организм и очищает от шлаков, токсичных элементов и болезнетворных организмов.
 
 
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Закваски для йогуртов отличаются набором ферментов и бактерий.
 
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