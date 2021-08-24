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Виды заквасок VIVO
Источник материала: UDF
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Закваски для йогурта VIVO
Закваски для йогуртов отличаются набором ферментов и бактерий друг от друга, благодаря чему можно подобрать закваску по своим индивидуальным предпочтениям:
- Закваска для йогурта-пробиотика полна бактерий, которые восстанавливают баланс в кишечнике, защищают желудочный тракт при приеме антибиотиков и образует сильную защиту от токсинов;
- Закваска с высоким количеством витаминов и ферментом станет идеальной для профилактики сезонных заболеваний и укрепления иммунитета;
- Для более диетического йогурта существует специальная закваска с высоким количеством бифидо бактерий, которые ускоряют метаболизм и помогают усваивать сложные углеводы организмом;
- Закваски для греческого йогурта отличаются пропорциями содержания бактерий и ферментов, за счёт чего йогурт получается более густым.
Закваски для сыра VIVO
Кроме йогурта так же с помощью закваски можно сделать домашнюю брынзу или фету. Закваски VIVO содержат в себе все необходимые ферменты для создания рассольных сыров. В зависимости от температуры ферментации и времени сквашивания получаются разные виды натуральных рассольных сыров.
Закваски для творога VIVO
Творог – это один из основных источников кальция, поэтому его потребление необходимо нашему организму в течении всей жизни. Крайне важно знать, что творог достаточно свеж и не содержит болезнетворных организмов, поэтому намного безопаснее производить его самостоятельно, тем более что это не является проблемой со специальными заквасками VIVO для творога.
Закваски для кефира VIVO
Последним продуктом в этом списке, но далеко не по своей важности будет кефир. Кефир обладает широким спектром положительных качеств и содержит в себе высокое количество и бактерий, и полезных ферментов, и витаминов. Польза кефира распространяется на весь наш организм, а постоянное потребление кефира является отличной профилактикой ряда болезней, укрепляет иммунитет, омолаживает организм и очищает от шлаков, токсичных элементов и болезнетворных организмов.
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Закваски для йогуртов отличаются набором ферментов и бактерий.
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