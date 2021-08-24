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виды заквасок Vivo

Закваски для йогурта VIVO

Закваски для сыра VIVO

Закваски для творога VIVO

Закваски для кефира VIVO

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виды заквасок VIVO Закваски для йогуртов отличаются набором ферментов и бактерий.

Закваски для йогуртов отличаются набором ферментов и бактерий друг от друга, благодаря чему можно подобрать закваску по своим индивидуальным предпочтениям:- Закваска для йогурта-пробиотика полна бактерий, которые восстанавливают баланс в кишечнике, защищают желудочный тракт при приеме антибиотиков и образует сильную защиту от токсинов;- Закваска с высоким количеством витаминов и ферментом станет идеальной для профилактики сезонных заболеваний и укрепления иммунитета;- Для более диетического йогурта существует специальная закваска с высоким количеством бифидо бактерий, которые ускоряют метаболизм и помогают усваивать сложные углеводы организмом;- Закваски для греческого йогурта отличаются пропорциями содержания бактерий и ферментов, за счёт чего йогурт получается более густым.Кроме йогурта так же с помощью закваски можно сделать домашнюю брынзу или фету. Закваски VIVO содержат в себе все необходимые ферменты для создания рассольных сыров. В зависимости от температуры ферментации и времени сквашивания получаются разные виды натуральных рассольных сыров.Творог – это один из основных источников кальция, поэтому его потребление необходимо нашему организму в течении всей жизни. Крайне важно знать, что творог достаточно свеж и не содержит болезнетворных организмов, поэтому намного безопаснее производить его самостоятельно, тем более что это не является проблемой со специальными заквасками VIVO для творога.Последним продуктом в этом списке, но далеко не по своей важности будет кефир. Кефир обладает широким спектром положительных качеств и содержит в себе высокое количество и бактерий, и полезных ферментов, и витаминов. Польза кефира распространяется на весь наш организм, а постоянное потребление кефира является отличной профилактикой ряда болезней, укрепляет иммунитет, омолаживает организм и очищает от шлаков, токсичных элементов и болезнетворных организмов.