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В Беларуси отмечен новый для страны вид птиц — орлан-долгохвост

24.08.2021 11:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

22 августа группа минских птичеров отметила на территории рыбхоза «Волма» в Червеньском районе новый для Беларуси вид птиц — орлана-долгохвоста (Haliaeetus leucoryphus).

В Беларуси отмечен новый для страны вид птиц — орлан-долгохвост
Фото Александры Кудиновой

У орлана-долгохвоста гнездовой ареал невелик: вид сейчас гнездится лишь на северо-восточной окраине Индии и в Бангладеш. Вид находится на грани исчезновения, сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

«Вид, обитающий к югу от Гималаев, встречи которого единичны даже в Азии за пределами гнездового ареала. Это единственная птица северного полушария (по крайней мере хищная), которая размножается на юге своего ареала зимой и мигрирует на север на летний период. Этот молодой орлан-долгохвост должен был совершить кочевку длиной по крайней мере 5 тысяч километров, чтобы стать сенсацией в Беларуси», — прокомментировал находку ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Валерий Домбровский.

После утверждения Белорусской орнитофаунистической комиссией орлан-долгохвост станет 338-м видом в списке птиц Беларуси.

 

 

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22 августа группа минских птичеров отметила на территории рыбхоза «Волма» в Червеньском районе новый для Беларуси вид п
 
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