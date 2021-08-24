В нем должна разместиться штаб-квартира «БПС-Сбербанка», апартаменты, офисы, ресторан и другие заведения.





Минск-Новости » первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Павел Караневич «Недавно проинспектировали эту стройку. Заказчик заверил нас, что объект будет введен в установленные сроки. Работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет. На объекте, по нашим данным, трудятся порядка 620 строителей», — сообщил «» первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Павел Караневич





Напомним, многофункциональный комплекс с гостиницей в 2011 г. начала строить у Белгосцирка компания «Элит Эстейт» — дочернее предприятие «Трайпла» Юрия Чижа.





Объект, состоящий из нескольких зданий с офисными помещениями и отелем «Кемпински», предполагалось возвести к чемпионату мира по хоккею 2014 года.





Позднее сроки ввода в эксплуатацию здания несколько раз менялись, как и его собственник.





Позже стало известно, что финансировать недостроенный комплекс будет российский «Сбербанк».

В итоге сдать долгострой со штаб-квартирой «БПС-Сбербанка», апартаментами, банями, тренажерами, офисами и рестораном должны к концу 2022 года.



