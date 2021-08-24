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В Риге обнаружили 3,5 млн контрабандных сигарет из Беларуси

24.08.2021 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Служба государственных доходов Латвии обнаружила в Риге 3,54 млн контрабандных сигарет, замурованных в арболитовые блоки. Все сигареты с оригинальными акцизными марками Беларуси.

Как сообщает delfi, сигареты были обнаружены на  основании оперативной информации, полученной Службой государственных доходов.  Контрабанда из 3 541 800 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками находилась в ангаре в Рижском районе с блоками арболита.

Во время обыска  были также обнаружены и изъяты 1,8 грамма марихуаны, шприцы и упаковки с остатками наркотических веществ, наличные деньги на сумму 1098 евро, электрические приборы, которые могут иметь стратегическое значение, удостоверения личности или ID-карты с PIN-кодами электронной подписи, мобильные телефоны, ноутбуки, печати и другие предметы, относящиеся к уголовному производству.

В Управлении налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов начат уголовный процесс.

Сообщается, что три человека задержаны, но их гражданство не разглашается.

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Служба государственных доходов Латвии обнаружила в Риге 3,54 млн контрабандных сигарет, замурованных в арболитовые блоки. Все сигареты с оригинальными акцизными...
 
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