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Карпенко: Учитель остается опорой власти

24.08.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Карпенко: Учитель остается опорой власти
Игорь Карпенко. Фото: nn.by
Об этом министр образования Игорь Карпенко заявил во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета, пишет БЕЛТА.

«В период избирательной кампании и после ее завершения на педагогических работников оказывалось сильнейшее информационно-психологическое давление. И это не удивительно, ведь педагог — ключевая фигура в образовании. В его адрес звучали угрозы, оскорбления, призывы бойкотировать учреждения образования. Не вышло, — сказал Игорь Карпенко. — Учитель, как и прежде, остался опорой государственной власти и суверенитета страны. Поэтому политика президента по защите учителей, их социальной поддержке, укреплению положительного имиджа педагога и школы всегда получает положительный отзыв в педагогическом сообществе. В свою очередь это налагает и определенную ответственность на педагога за качество и результат его деятельности».
 
 
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Это налагает ответственность на педагога за качество и результат его деятельности, сказал чиновник.
 
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