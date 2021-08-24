Карпенко: Учитель остается опорой власти

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Игорь Карпенко. Фото: nn.by

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«В период избирательной кампании и после ее завершения на педагогических работников оказывалось сильнейшее информационно-психологическое давление. И это не удивительно, ведь педагог — ключевая фигура в образовании. В его адрес звучали угрозы, оскорбления, призывы бойкотировать учреждения образования. Не вышло, — сказал Игорь Карпенко. — Учитель, как и прежде, остался опорой государственной власти и суверенитета страны. Поэтому политика президента по защите учителей, их социальной поддержке, укреплению положительного имиджа педагога и школы всегда получает положительный отзыв в педагогическом сообществе. В свою очередь это налагает и определенную ответственность на педагога за качество и результат его деятельности».