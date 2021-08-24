Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

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"Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна - государственная. Флаг и гимн - государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная «И давайте прекратим разговоры на эту тему», - сказал политик.

Он отметил, что такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах - от США до Китая, включая Россию. Глава государства уверен, что профессионалы это понимают.